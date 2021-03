Fusion mit Colditz: Bilanz nach zehn Jahren

Colditz/Schönbach

Über dem „Jubiläum“ ein Jahr Corona ist fast untergegangen, dass auch die Stadt Colditz in diesem Jahr einen runden Geburtstag feiert: Am 1. Januar 2011 nämlich trat die Fusion mit Zschadraß und Teilen von Großbothen zur neuen Großkommune Colditz mit 25 Ortsteilen in Kraft.

Zu jenen, bei denen das Jubiläum präsent ist, gehört Matthias Schmiedel, langjähriger Bürgermeister von Zschadraß und danach Colditz. „Uns hat damals der Freistaat Sachsen mit der Fusionsmöglichkeit von Zschadraß und Teilen Großbothens eine Steilvorlage geliefert, die nicht zu verwandeln unklug gewesen wäre.“ Denn abseits von dieser oder jener damals zwischen Zschadraß und Colditz bestehenden Animosität sei jedem und jeder im heutigen Colditzer Ortsteil klar gewesen, dass man früher oder später nicht an der Schlossstadt werde vorbeikommen können.

Dank an damalige Stadträte

„Abseits von politischen Aspekten wurde mit dieser Fusion auch einer zusammenhängenden Kulturregion Rechnung getragen“, so Schmiedel, der 28 Jahre als Bürgermeister wirkte und heute für die Freie Wählervereinigung „Für unsere Heimat“ im Colditzer Stadtrat sitzt. Seinen dortigen Vorgängerinnen und Vorgängern spricht er heute seinen Dank dafür aus, dass sie damals der Fusion zustimmten. „In den ersten Jahren hatten wir noch mit schwachen Einnahmen und Schulden zu kämpfen, ab 2015 haben wir die Stadt dann aber auf ein stabiles finanzielles Niveau heben und viel Erfahrungen darin sammeln können, wie sich das wenige zur Verfügung stehende Geld intelligent einsetzen lässt“, so der Zschadraßer Alt-Bürgermeister, der seine Stadt gut aufgestellt sieht. „Ich meine, dass die von uns geschaffenen Verwaltungsstrukturen auf Jahrzehnte hin Bestand haben werden.“

Apropos Strukturen: In Schönbach, das ebenso wie Leisenau, Sermuth und Zschetzsch vor 2011 Teil von Großbothen gewesen ist, sitzt bis heute der Unmut darüber tief, dass mit der Fusion der Ortschaftsrat abgeschafft wurde. „Das ist mit Sicherheit ein ausgesprochen negativer Aspekt des damaligen politischen Prozesses“, erklärt Stephan Frauendorf vom Schönbacher Heimatverein. „Vor 2011 haben die Bürgerinnen und Bürger ihre Anliegen in den Ortschaftsratsitzungen vorgebracht in dem Wissen, dass sie in die Gemeindeverwaltung weitergetragen wurden. Diese niedrigschwellige Möglichkeit der Bürgerbeteiligung ist mit der Fusion zum Bedauern vieler Schönbacher weggefallen“, so Frauendorf.

Ortschaftsrat-Auflösung großes Manko

Im Vorfeld der Fusion habe man das Interesse am Fortbestand des Ortschaftsrates klar bekundet, im Colditzer Rathaus sei man damals jedoch nicht auf offene Ohren gestoßen. „Demgegenüber werden in meiner Wahrnehmung die seltenen Sprechstunden, die der Colditzer Bürgermeister heute in den Ortsteilen durchführt, kaum von den Bürgern wahrgenommen“, so der Vereinsvorsitzende. Damals haben die Schönbacher Stephan Frauendorf zufolge in erster Linie der geografischen Nähe wegen die Entscheidung zugunsten von Colditz anstelle von Grimma getroffen, ob diese die richtige war, vermag er nicht zu beurteilen. „Aber die Auflösung des Ortschaftsrates ist in jedem Fall ein ganz großes Manko der Fusion“, so Frauendorf.

Nach deren Vollzug die Menschen mitzunehmen, dieser Aufgabe hat sich in Colditz nach 2011 Ronny Kriz verschrieben. Und zwar in der Rolle des Leiters des beim Bildungs- und Sozialwerk Muldental angesiedelten Projektes „Colditz vereint“. Dieses wurde im Zusammenhang mit dem Bundesprogramm „Zusammenhalt durch Teilhabe“ aus der Taufe gehoben und mit ihm in Colditz unter anderem ein Kultur- und Vereinsstammtisch, ein Stunden-Lauf sowie die alljährliche Würdigung von Ehrenamtlern aus dem Kommunalgebiet initiiert.

Gutes Miteinander aller Akteure

„Mittlerweile ist das Programm zwar offiziell ausgelaufen, wir nutzen aber den Slogan ‚Colditz vereint’ weiterhin für Folgeprogramme wie etwa die Soziale Stadtentwicklung“, so Kriz. Der Lastauer, der sich als bekennender Colditzer bezeichnet, sieht die verschiedenen Instrumente als Botschaft an die Bürgerinnen und Bürger, sich mit ihren Sorgen und Nöten nicht allein gelassen fühlen zu müssen. „Natürlich ist der Erfolg des Prozesses des Zusammenwachsens maßgeblich von den sich in ihn einbringenden Menschen abhängig. In Colditz ist es immerhin so, dass das Zusammenwirken der verschiedenen Akteure von einem guten Miteinander geprägt ist.“

