Fußballer richten Sportcasino im Grimmaer Ortsteil Großbothen ein

Grimma/Großbothen

Nach all den Konzepten, Gesprächen und Anstrengungen vermieste das Corona-Virus dem FSV Grün-Weiß Großbothen den Start der neuen Vereinsmeile. Seit November könnte das Haus am Sportplatz endlich wieder von Leben erfüllt sein, doch der Lockdown lässt Begegnungen und Feierlichkeiten nicht zu. Die ersten vier Buchungen wurden rasch storniert.

Die Weichen indes sind gestellt, dass die Vereinsmeile zur ersten Adresse in Großbothen werden kann. Im Oktober vorigen Jahres unterzeichneten die Stadt Grimma und der Fußballverein den Mietvertrag und beendeten damit eine zweijährige Durststrecke.

Verein errichtet Mitte der 90er das Sporthaus aus eigener Kraft

Noch zu Großbothens Zeiten – Mitte der 1990er-Jahre – errichtete der Verein aus eigener Kraft auf kommunalem Grund und Boden das Gebäude am Fußballplatz und bewirtschaftete es von Anfang an. In Gastwirt Christian Hübler hatte der FSV viele Jahre einen verlässlichen Partner an der Seite. Als der sich Mitte 2018 in den Ruhestand verabschiedete, entstand eine empfindliche Lücke und folgte eine langwierige Suche nach einer Lösung für das Haus.

FSV Großbothen schafft eine Art Dorfgemeinschaftshaus

Da sich kein neuer Gastwirt fand, ging der 80 Mitglieder zählende Verein das Wagnis ein, das einstige Sportcasino mit einem neuen Konzept unter die eigenen Fittiche zu nehmen. Der Begriff Vereinsmeile drückt es schon aus. Gleich einem Dorfgemeinschaftshaus können Vereine, Firmen, Familien, Senioren, Sportler und wer sonst noch für einen Obolus die Räumlichkeiten nutzen. Bis zu 70 Leute passen in den Veranstaltungsraum.

Blick in den Veranstaltungsraum der Vereinsmeile Großbothen. Er fast bis zu 70 Personen. Quelle: Frank Prenzel

Ein Glücksumstand befeuerte die Überlegungen der Vereinsspitze um Präsident Matthias Geißler. Mit Waltraud Thiele bot sich eine engagierte Frau an, sich um das Projekt Vereinsmeile zu kümmern. Das Herz der 69-Jährigen hängt am Verein, ihr Sohn Tino Thiele ist der Nachwuchsleiter, ihre Enkel Matteo (7) und Levi (5) kicken bei den kleinen Fußballern. Seit Mai vorigen Jahres ist die Grimmaerin im Boot „und kniet sich rein“, lobt Präsident Geißler.

Stadt Grimma übernahm das Interieur vom scheidenden Wirt

Die Stadt Grimma, die nach Hüblers Ausscheiden das Interieur übernahm, half dem Verein zum Start mit 1500 Euro aus der Investpauschale und 1500 Euro aus dem Johanna-Schmidt-Erbe. Noch einmal 3000 Euro flossen als Förderung des Landratsamtes zu. Mit dem Geld kaufte der Verein Geschirr und Ausrüstung für die Küche. Es langte sogar noch für eine kleine Kinder-Spielecke.

Investition für Behindertenfreiheit liegt bei 55.000 Euro

Bei dieser Investition soll es nicht bleiben. „Wir wollen eine Rolli-Rampe bauen“, informiert der 46-jährige Präsident. Damit soll ein barrierefreier Zugang geschaffen werden, denn die kleine Treppe zum Zugang erweist sich nicht selten als Hürde. Zudem soll eine der Toiletten behindertengerecht umgebaut werden. Der Kostenvoranschlag beläuft sich auf stolze 55.000 Euro, ein Förderantrag wurde bereits letzten August eingereicht. „Sobald die Mittel fließen, geht es los“, verspricht Waltraud Thiele, die Kaufmann lernte und Staatswissenschaften studierte und vor ihrem Ruhestand als Kundenberaterin arbeitete. Das soll möglichst in diesem Jahr sein. Darüber hinaus erhält der Verein 1500 Euro aus dem PS-Lotteriesparen der Sparkasse und will damit die Sonnenterrasse mit Gestühl und Schirmen ausstatten.

Grimma OB lobt Engagement des Vereins

„Das ist eine super Lösung, wenn der Verein Verantwortung übernimmt“, anerkennt Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos). Der Verein sei sehr rührig, „wir freuen uns, dass es mit ihm einen schlagkräftigen Partner gibt.“ Für Dach und Fach, also die äußere Hülle, stehe die Stadt als Eigentümer des Gebäudes gerade, während der Verein für die laufenden Kosten aufkomme, erläuterte der Rathauschef.

Den Unterhalt des Gebäudes im Rotsteg wollen die Grün-Weißen, die beim Neustart viel Unterstützung erfuhren, durch Veranstaltungen decken. „Wenn der Raum wenigstens zweimal im Monat gebucht wird, dürfte es sich tragen“, rechnet Präsident Geißler vor. „Das ist das Konzept.“ Das Haus soll seinen Worten zufolge wieder der Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens in Großbothen sein. Der 125 Quadratmeter zählende Raum mit Fußbodenheizung kann für Nutzer komplett eingedeckt werden. Ein Flyer soll helfen, den richtigen Caterer und andere Angebote zu finden. Und vielleicht steht eines Tages wieder ein Gastwirt am Tresen, der Verein will die Suche nicht aufgeben.

Wohnung im Obergeschoss soll als Büro dienen

Die Wohnung im Obergeschoss soll nicht wieder belegt werden. Der FSV würde es begrüßen, wenn zwei weitere Vereine des Ortes hier ihr Büro etablieren und sich so in die Vereinsmeile einbringen. Immerhin zählt Großbothen 16 Vereine.

Buchungen für den Veranstaltungsraum nimmt Waltraud Thiele übrigens auch jetzt schon entgegen. Anfragen und Bestellungen sind möglich über Telefon 0163 / 8843826 oder per Mail an fsv-grossbothen@gmx.de.

Von Frank Prenzel