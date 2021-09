Grimma/Nerchau

Die Fußgängerampel am Gänsemarkt in Nerchau ist außer Betrieb. Eine technische Störung, gegebenenfalls verursacht durch einen Blitzschlag oder eine Überspannung im Stromnetz, habe zum Ausfall geführt, informierte am Mittwoch Grimmas Rathaussprecher Sebastian Bachran.

Anlage in Nerchau ist sehr alt

Es handele sich um eine sehr alte Anlage. Deshalb biete der Hersteller, so die Auskunft des mit der regelmäßigen Wartung beauftragten Unternehmens, keine passenden Ersatzteile mehr an. Es sei deshalb notwendig, die Elektronikbausteine komplett zu erneuern, teilte Bachran weiter mit.

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr habe die Teile bereits bestellt, wegen Lieferengpässen seien sie aber noch nicht verfügbar. Es sei daher beabsichtigt, bis zur Reparatur eine Behelfsanlage zu installieren.

Von LVZ