Fußgängerin in Bad Lausick von Auto erfasst

Bad Lausick

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Mittwoch um die Mittagszeit in der Kurstadt Bad Lausick Wie die Polizei mitteilte, wollte eine Fußgängerin die Fahrbahn im Kreisverkehr überqueren. Dabei wurde die 82-Jährige von einem VW Passat touchiert. Die 82-Jährige fiel nach hinten und schlug mit dem Kopf auf die Straße. Mit schweren Verletzungen musste sie in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Gegen die 62-jährige Fahrzeugführerin wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Von LVZ