Gäste geben dem Freizeitbad Riff in Bad Lausick gute Noten

Bad Lausick

Was einem Schüler eine Eins ist, ist dem Bad Lausicker „Riff“ die Zehn: Das Kur- und Freizeitbad wurde im Rahmen der von der Leipziger Volkszeitung initiierten Service-Kampagne „Top Service vor Ort“ vor allem mit den höchsten Noten Neun und Zehn bewertet. 224 Nutzer des Bades und der Wellness-Landschaft beteiligten sich an einer Befragung, die die Unternehmensberatung Metatrain vornahm. 75 Prozent der Teilnehmer vergaben Bestnoten undverhalfen dem „Riff“ so zu dem vier Jahre gültigen Qualitätssiegel „Service-Weltmeister“.

„Ein gutes Zeugnis für unsere Mitarbeiter“

„Wir freuen uns über das sehr gute Ergebnis. Es stellt unserem Personal ein gutes Zeugnis aus“, sagt Betriebsleiterin Annett Koza, die knapp 100 Mitarbeiter an ihrer Seite hat. Wertvoll sei nicht nur die Zertifizierungs-Urkunde, die man deutlich sichtbar im Foyer aushängen werde. Wichtig seien ebenso die vielen Hinweise, die die Teilnehmer der Befragung auf den Kärtchen oder via Internet notierten.

Das Bad Lausicker Riff wurde den Besuchern gut bewertet. Quelle: Frank Schmidt

Vier Aspekte waren von Interesse: Wie bewerten Sie das „Riff“ auf einer Skala von Eins bis Zehn? Würden Sie das Bad weiterempfehlen, warum? Welche Verbesserungsvorschläge hätten Sie? Sauberkeit, freundliches Personal, hoher Spaßfaktor, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und das Ambiente wurden von den Gästen honoriert. Annett Koza: „Die Hinweise werten wir jetzt gemeinsam mit unseren Mitarbeitern aus.“

Am 7. Dezember wird Geburtstag gefeiert

Das „Riff“ ging im Dezember 1995 in Betrieb.Am 7. Dezember wird mit den Gästen gemeinsam Geburtstag gefeiert,die große Torte 16 Uhr angeschnitten. Parallel dazu findet die Nikolaus-Party statt. Ab 2. Dezember können Kinder selbst gebastelte Stiefel an der Bad-Kasse oder in der LVZ-Geschäftsstelle Borna abgeben. Der schönste wird prämiert. Wer auf diese Weise kreativ ist, hat zur Party, zu der auch Plätzchen backen und ein Arschbomben-Wettbewerb gehören, freien Eintritt.

Von Ekkehard Schulreich