Grimma/Leipnitz

Nachdem Anfang des Monats die beliebte Ausflugsgaststätte Café Raffinesse an der Mulde in Grimma geschlossen wurde, ist nun auch am Thümmlitzwald Schluss. Jedenfalls vorerst. Im Gasthof „Zur Linde“ in Leipnitz hat Inhaber Ralf Kötz den Zapfhahn abgestellt und das Licht in der zum Haus gehörenden Sieben-Zimme...