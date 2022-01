Gefährlicher Einsatz – 70 Feuerwehrleute im Grimmaer Ortsteil Döben

Grimma/Döben

Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften rückten Grimmaer Feuerwehren am Donnerstagabend zu einem Brand in Döben aus. Sie wurden kurz nach 18 Uhr alarmiert, weil im Heizungsraum in einem Wohnhaus in der Göhrengasse ein Feuer ausgebrochen war. Der Einsatz gestaltete sich schwierig, sagte der Sprecher der Grimmaer Feuerwehr, Thomas Knoblich, gegenüber der LVZ. Neben der Holzheizung lagerte nicht nur Holz, im Raum befanden sich nach seinen Worten auch drei Propangasflaschen sowie jeweils eine Acetylen- und Sauerstoffflasche, die für Schweißarbeiten verwendet werden. Knoblich zufolge mussten die Gasflaschen zunächst mit Wasser herunter gekühlt werden, ehe sie aus dem Gebäude gebracht werden konnten.

Großeinsatz Grimmaer Feuerwehren am 6. Januar 2022 beim Brand in einem Heizungsraum in Döben. Quelle: Feuerwehr Grimma

Nach Angaben der Polizeidirektion Leipzig ist es aus bisher unbekannten Gründen zu dem Brand im Heizungsraum gekommen. Als der Eigentümer des Wohnhauses gegen 18 Uhr Holz nachlegen wollte, habe er festgestellt, dass der Heizkessel in Flammen steht. Zur Brandbekämpfung rückten 70 Feuerwehrleute von sieben Wehren an. Erst nach Mitternacht könnten sie die Schläuche wieder einrollen. Die FFW Döben leistet noch Brandwache.

Polizei nennt Schaden von 30.000 Euro

Verletzt wurde bei dem Brand niemand, informierte die Polizei. Laut Feuerwehrsprecher Knoblich lebt in dem Wohnhaus nur das Ehepaar. Es muss nach aktuellem Stand mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro rechnen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und einen Brandursachenermittler zum Einsatz gebracht.

Auch Elektriker wurde gerufen

Bei dem Gebäude in der Göhrengasse handelt es sich laut Knoblich um eine zum Wohnhaus umgebaute Scheune. Er kenne Aussagen, nach denen es vor Ausbruch des Brandes ein explosionsartiges Geräusch gegeben haben soll. Die Einsatzkräfte der alarmierten Wehren von Grimma, Döben, Schkortitz, Kaditzsch, Zschoppach, Nerchau und Großbothen mussten mit Vorsicht zu Werke gehen. „Man konnte nicht sofort in den Raum“, so Knoblich. So habe sich dort auch der Hauptverteiler befunden, ein aus dem Dorf herbeigerufener Elektriker habe für die Trennung des Stromes gesorgt. Letztlich konnten die Einsatzkräfte verhindern, dass das Feuer aufs gesamte Haus übergreift.

Von Frank Prenzel