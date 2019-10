Gefahr im Verzug: Colditz will baufällige Brauerei retten

Colditz

Der pittoreske Colditzer Marktplatz mit dem darüber thronenden Schloss – sicher eines der schönsten städtebaulichen Ensembles im Muldental. Doch der Ruhm alter Tage bröckelt. Nirgendwo wird das deutlicher als an der Alten Brauerei. Nachbarn besagter Nummer 12 leiden seit fast zwei Jahren unter herab stürzenden Dachziegeln. Damit nicht genug: Ihrer Meinung nach gehe die größte Gefahr vom schiefen Giebel aus – vor allem bei kommenden Stürmen.

Um Passanten zu schützen, hat die Stadt einen Zaun aufgestellt. Folge: Der Zugang zu angrenzenden Geschäften wird erschwert. Und: Die Hall of Fame (Ruhmeshalle) mutiert zur Wall of Shame (Wand der Schande). Mit großformatigen Porträtfotos an der Fassade von Markt 12 ehrt Colditz die größten Söhne der Stadt wie Tierfotograf Helmut Drechsler, Luther-Freund Wenceslaus Linck oder „ Landshut“-Pilot Jürgen Schumann. Sie alle finden sich derzeit hinter Gittern wieder.

Bürgermeister Robert Zillmann (parteilos) will das denkmalgeschützte Haupthaus der Alten Brauerei zunächst fachgerecht sichern. Quelle: Archiv

Unwürdig. Die Stadtväter haben das erkannt. Ende August beschlossen sie, die Alte Brauerei zu erwerben, um schnellstens professionell sichern zu können. Bürgermeister Robert Zillmann (parteilos): „Der Kauf ist so gut wie perfekt. Wir zahlen 15.000 Euro an Finanzamt beziehungsweise Sparkasse.“ Wie berichtet, ist der langjährige Verwalter der Immobilie verstorben. Zuletzt war ein Rechtsanwalt als Liquidator des Grundstücks eingesetzt worden.

Die traditionsreiche Colditzer Brauerei, die sich besonders mit dem Bockbier namens Schwarze Sau einen Namen machte, ging 1995 in die Insolvenz. Lange versuchte der letzte Geschäftsführer John Smith, ein Engländer, eine Schaubrauerei mit Ausstrahlung bis nach Großbritannien zu installieren. An der „kommunalen Brauerei“, so sein Traum, hätten die Einwohner der Stadt mit Aktien beteiligt werden können.

Auf ausgeschlachtetem Grundstück ist Gefahr im Verzug

Aus dem Traum wurde ein Alptraum: Restbestände aus der Produktion sowie Maschinen sind verwertet, alles andere ist längst ausgeschlachtet. Sudhaus und Lager, die sich hinter dem Speicher befinden, sind zum Teil eingestürzt. Weil Einbrecher stählerne Kanaldeckel mitgehen ließen, droht wegen offener Schächte genauso Gefahr wie durch herab hängende Kabel: „Ohne Helm geht gar nichts“, sagen Insider.

Als sicher gilt, dass der Stadtrat auf seiner Sitzung am Donnerstag erste konkrete Aufträge vergibt. Nach LVZ-Informationen soll das ortsansässige Ingenieurbüro Andreas Schneider ein Gutachten zur Sicherung des Hauptgebäudes erstellen, Uwe Engelmann aus Köttwitzsch eines für den Holzschutz. Ersteres kostet die Stadt rund 30.000, das andere gut 16.000 Euro. Noch handelt es sich um die Vorlage der Verwaltung, die Stadträte müssen sie erst noch absegnen.

Fördergelder in Höhe von 250000 Euro winken

Bürgermeister Zillmann wirbt um Zustimmung: „Als neuer Eigentümer über das Grundstück, das vom Markt bis hinunter zum Parkplatz reicht, stehen uns über den Stadtumbau Ost entsprechende Fördergelder zur Verfügung. 250.000 Euro für zwei Jahre.“ Wozu das Areal einmal dienen soll, sei völlig offen, so Zillmann. Ebenfalls unklar scheint derzeit noch, ob nur der Speicher, also das am Markt angrenzende historische Hauptgebäude, unter Denkmalschutz steht oder auch manch spätere Anbau.

Stadtrat Wolfram Eismann (Bündnis Zukunft) kandidiert für einen Platz im beratenden Ausschuss zur Entwicklung des Brauerei-Areals. Quelle: Andreas Döring

Wolfram Eismann (Bündnis Zukunft) will sich auf der Donnerstag-Sitzung in den beratenden Ausschuss wählen lassen: „Im Wahlkampf forderten wir eine solche Steuerungsgruppe, die sich für eine zeitgemäße Umnutzung des Areals der Alten Brauerei stark macht. Es geht sowohl um das Markt-Ensemble als auch um den Übergang vom Parkplatz in die Innenstadt. Da müssen die Bürger, allen voran wir als Stadträte, unbedingt mit entscheiden.“

Von Haig Latchinian