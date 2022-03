Grimma

Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) hat die Wahl gewonnen. Er ist der „Sprachwahrer des Jahres 2021“. Bei der Internetabstimmung der Fachzeitung „Deutsche Sprachwelt“ wurde der 54-Jährige mit 28,8 Prozent auf den ersten Platz katapultiert – vor Schauspieler und Komiker Dieter Hallervorden (18,7 Prozent) sowie Schriftstellerin und Literaturkritikerin Elke Heidenreich (16,8 Prozent). „Ich bin platt, dass ich Hallervorden geschlagen habe“, kommentierte der Grimmaer Rathauschef in einem ersten Anflug den Ausgang des Votums. Offen bleibt indes, wie viele Menschen sich an der Abstimmung auf dem Portal beteiligt haben.

Widerstand gegen das Gendern – auch in Grimma

„Der Widerstand gegen das Gendern prägt die Wahl zum Sprachwahrer des Jahres 2021“, hatte die rechtskonservative Sprachzeitung im Dezember getitelt und zur Stimmabgabe aufgerufen. Ohne sein Wissen landete auch Grimmas Oberbürgermeister auf der Kandidatenliste. Berger ist ein bekennender Gegner des Genderns, das mit einem Unterstrich oder einem großen I oder einem Doppelpunkt im geschriebenen Wort oder mit einer Kunstpause beim Sprechen auf eine geschlechtergerechte Sprache hinlenken soll. Im vorigen Jahr lancierte Berger sowohl in seiner Stadt als auch im Landkreis Anträge, die der Stadt- wie der Kreisverwaltung auferlegen, eine Sprache nach den Regeln der deutschen Rechtschreibung zu pflegen.

Dieter Hallervorden verteidigt deutsche Sprache

„Der Oberbürgermeister von Grimma wendet sich gegen den Genderwahn“, hatte die „Deutsche Sprachwelt“ ihre selbst vorgenommene Nominierung begründet. Er habe beide Verwaltungen dazu gebracht, „auf Gendersterne und ähnliche ideologisch motivierte Schreibweisen zu verzichten“. Bei Dieter Hallervorden würdigte das Blatt auch seine Rolle als Leiter des Berliner Schloßpark-Theaters. „Alles, was von Seiten des Theaters herausgegeben wird, wird nicht dazu dienen, die deutsche Sprache zu vergewaltigen“, soll der Mime gesagt haben. Und Elke Heidenreich wird mit dem Satz zitiert, dass sie es auf den Tod nicht leiden könne, die Sprache so zu verhunzen. Auch der Neckargemünder Bürgermeister Frank Volk, ZDF-Sportreporterin Claudia Neumann sowie der Bayerische Rundfunk und die Firma Kremser Liköre waren auf der Kandidatenliste gelandet.

Berger: „Ich nehme keinen Orden an“

Berger schlug sie alle. „Dass ich Preisträger werde, hätte ich nicht gedacht“, bekennt der 54-Jährige, um im gleichen Atemzug auf einen LVZ-Kommentar anzuspielen: „Ich halte mich aber an die hanseatische Tradition und nehme keinen Orden an.“ Orden und Preise seien in der Vergangenheit oft missbraucht worden. Er freue sich vielmehr, „einen Beitrag zum Erhalt der schönen deutschen Sprache zu leisten“.

Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos. Quelle: Thomas Kube

Über 90 Prozent der Deutschen würden das Gendern ablehnen, bekräftigt Berger einmal mehr. Er finde das Gendern nur noch peinlich, zumal es auch verwirre, sagt er und bringt sein Lieblingsbeispiel: In einer Anweisung an eine Feuerwehr ist von Bartträger*innen die Rede. Frauen seien viel stärker und fleißiger als Männer, meint der Oberbürgermeister. Es brauche keine ideologische Vergewaltigung der deutschen Sprache. „Man sollte sich besser um die echten Gleichstellungsprobleme kümmern.“

Verein mit rechten Wurzeln gibt Sprachzeitung heraus

Die Fachzeitung „Deutsche Sprachwelt“ ruft seit 2000 zu der jährlichen Aktion auf. Berger erfuhr von seiner Nominierung durch einen anonymen Brief im Kasten. Er habe sich weder mit der Zeitung noch mit deren Gremien jemals befasst, die Wahl zum „Sprachwahrer des Jahres“ sehe er völlig unpolitisch, gibt der 54-Jährige zu Protokoll. Die sogenannte Sprachzeitung wird vom „Verein für Sprachpflege“ mit Sitz in Erlangen herausgegeben. Laut einer Internet-Enzyklopädie ist der 2000 in einer Neugründung entstandene Verein, der auf einen Vorgänger von 1963 fußt, in rechtspopulistischen Kreisen verankert. „Sprachwelt“-Chefredakteur Thomas Paulwitz gilt angeblich als „journalistischer Rechtsaußen“.

Von Frank Prenzel