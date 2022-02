Gegenwind für Corona-Proteste in Grimma

Grimma

Kurz vor 19 Uhr wurde der Musikregler hochgedreht. Über den Grimmaer Markt legten sich Lieder, die mit satirischem Anflug Impfgegner und Corona-Leugner ins Visier nehmen. „Du sagst, dass ich das alles nicht beweisen kann, glaub’ mir, das stand so auf Telegram“, lautet eine der Textzeilen.

Kundgebungs-Teilnehmer in der Minderheit

Erstmals haben sich in Grimma am Montagabend Befürworter der Corona-Schutzmaßnahmen den sogenannten Spaziergängern entgegen gestellt. Sie blieben in der Minderheit. Auf den Aufruf des Jugendforums Grimma, Kante zu zeigen, versammelten sich vor der Rathausgalerie etwa 35 Menschen. Demgegenüber machten sich kurz nach 19 Uhr – wie jeden Montag um diese Zeit – die Spaziergänger auf den Weg durch die Stadt, die Menschenmenge wuchs auf rund 250 Personen an. Die Polizei zeigte mit einem halben Dutzend Fahrzeugen Präsenz.

Ihr täglicher Newsletter aus Grimma Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Grimma direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zwei Landtagsabgeordnete auf dem Markt

„Mehr denken statt Querdenken“ und „Man demonstriert nicht mit Nazis, Grimma bleibt solidarisch“ – einer der Teilnehmer der von Jugendforum-Frontmann Jonas Siegert angemeldeten Kundgebung hielt zwei selbst gefertigte Plakate hoch. Vor dem Eva-Brunnen hatten sich wie jeden Montag einige AfD-Leute platziert, darunter Landtagsabgeordneter Jörg Dornau aus Rötha. „Impfzwang ist Körperverletzung“, so die Botschaft auf ihrem ausgerollten Großplakat. Ein Polizist überprüfte die Anmeldeformulare. Dass das Jugendforum den ganzen Markt als Veranstaltungsort genehmigt bekommen hatte und sich die AfD für ihren Protest theoretisch einen anderen Ort hätte suchen müssen, wuchs sich nicht zum Problem aus.

Zur Galerie In Grimma gab es Montagabend erstmals eine Kundgebung mit dem Aufruf, die Corona-Schutzmaßnahmen einzuhalten. Initiiert vom Jugendforum Grimma, stellte sich die Teilnehmer den Spaziergängern entgegen.

Appell von Grimmas Jugendforum-Frontmann

Auch in den Reihen der Impfbefürworter stand ein Mitglied des Landtags: die Grimmaer Linken-Abgeordnete Kerstin Köditz. „Ich bin auf der Seite derer, die Solidarität üben“, so die Politikerin. Dann griff Jonas Siegert zum Mikrofon und wandte sich direkt an die eintreffenden Spaziergänger – nur selten durch Pfeiftöne und Zwischenrufe gestört. „Setzen Sie sich vernünftig mit dem Thema auseinander“, sagte er. „Recherchieren Sie mal da, wo wissenschaftlich fundierte Informationen zur Verfügung gestellt werden – PS: nicht Telegram – und suchen das Gespräch mit Fachleuten. Vielleicht erfolgt ja doch noch ein Umdenken. Wir leben nicht nur in einer Demokratie, sondern auch in einer Solidargemeinschaft.“ Zuvor hatte Siegert eine breite Argumentationskette pro Impfung geknüpft und dazu aufgerufen, sich an die Schutzverordnungen zu halten.

Und er hatte eine zweite Botschaft: „Ihre Verharmlosung des Virus’ ist nicht der einzige Grund, warum wir heute hier sind. Ihre Spaziergänge werden begleitet von rechtsextremistischen Organisationen.“ Für ihn nicht tolerierbar.

Spaziergänger wählte Route zum Bahnhof Grimma

Die Spaziergänger wählten eine Route via Hohnstädter Straße, Wallgraben und Leipziger Straße zum Bahnhof und dann wieder zurück zur Innenstadt. Vereinzelt hielten Teilnehmende Kerzen oder Leuchten in der Hand, auch zwei Fahnen wurden mitgeführt – eine Schwarz-Rot-Goldene und eine des Königreiches Sachsen. Töne von Trillerpfeifen brachen sich an den Wänden, ganz selten auch Rufe. Die Polizei eskortierte den friedlichen und eher stillen Protestzug der Gegner der Corona-Maßnahmen, die auf Masken und Abstandhalten verzichteten. Auch auf Reden.

Anders auf dem Markt. Dort ergriffen noch Sozialarbeiter Tobias Burdukat und Jugendforum-Mitglied Pauline Wirth das Wort. „Wir möchten mit dieser Kundgebung zeigen, dass Grimma solidarisch ist und sich deutlich von rechten Verschwörungserzählungen abgrenzt“, sagte die junge Frau. Leider gebe es zu viele Menschen, die die wissenschaftliche Arbeit ignorieren und bewusst oder unbewusst andere unnötig gefährden. Auch die Spaziergänge oder Corona-Proteste würden gegen jegliche Verordnung und gegen Gesetze verstoßen, rief sie ins Mikro. Hinzu komme, dass sich deutlich erkennbar rechtes Gedankengut darunter mische. „Auch wenn man sich in seiner Freiheit eingeschränkte fühlt, man demonstriert nicht mit Nazis.“

Jugendforum möchte weiter Kante zeigen

Das Jugendforum möchte mit einem Bündnis verschiedener Parteien und Organisationen weiterhin Kante zeigen. Siegert kündigte an, auch die kommenden Montage Kundgebungen zur Einhaltung der Schutzmaßnahmen anzumelden. Um 19.19 Uhr erklärte er die Veranstaltung, auf der konsequent auf Masken und Abstand geachtet wurde, für beendet. Die Montagsspaziergänger zogen da noch ihre Runde durch die Stadt.

Von Frank Prenzel