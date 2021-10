Grimma/Kössern

Unerwarteter Geldsegen für das Jagdhaus in Kössern: Die Stadt Grimma kann sich über einen Spender freuen, der die vollständige Rekonstruktion des barocken Kleinodes auch noch selbst in die Hand nehmen will und wird. Eine Bedingung stellt er allerdings, wie Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) jetzt verkündete: Der Wohltäter möchte anonym bleiben, auch über die Summe wurde Stillschweigen vereinbart. Nur so viel kann der Rathauschef sagen: „Eine so große Schenkung hat die Stadt Grimma noch nie erhalten.“

Stadt Grimma und Förderer schließen Vertrag

Es erinnert ein bisschen an den unbekannten Görlitzer Spender, der der bezaubernden Grenzstadt Jahr für Jahr eine „Altstadtmillion“ aufs Konto schickte. Nur liegt die Sache hier etwas anders, denn die Kommune ist mit dem Förderer einen Vertrag eingegangen, in dem die Modalitäten geregelt sind. Danach möchte der Geldgeber die Sanierung des Jagdhauses in eigener Regie führen. Der Stadtrat stimmte in nichtöffentlicher Sitzung der Vertragsunterzeichnung zu.

Sanierung dauert vermutlich zwei Jahre

Berger geht davon aus, das Gebäude am Ende des Jahres zu übergeben. „Wir geben den Schlüssel ab und erhalten das Jagdhaus nach vermutlich zwei Jahren komplett saniert zurück“, ist der Rathauschef froh. „Das wird ein Juwel. Wir sind dem Schenker unendlich dankbar.“ Das Jagdhaus werde erstrahlen wie zur Bauzeit vor 300 Jahren. Berger zufolge wird das Innere denkmalgerecht in den ursprünglichen Zustand versetzt, wobei jedoch der lang gewünschte Fahrstuhl eingebaut wird. Sanitäranlagen, Saal, Gemälde – alles soll in die Hände der Fachleute möglichst ortsansässiger Firmen.

Der prächtige Festsaal im Jagdhaus Kössern. Quelle: Frank Schmidt

Die Stadt Grimma hatte von 2013 bis 2016 in zwei Bauabschnitten fast 610.000 Euro in ihre Edelimmobilie in Kössern gesteckt. Fassade und ein Teil der Fenster wurden ebenso erneuert wie die Heizung, erläutert der Oberbürgermeister. Für den dritten und letzten Abschnitt aber fehlte der Kommune bislang immer das Geld. Nun steckt der unbekannte Gönner eine „enorme Summe“ in die abschließende Sanierung.

Jagdhaus-Verein will Kultur hoch halten

Der vor 21 Jahren gegründete „Jagdhaus Dorfentwicklungs- und Kulturverein Kössern/Förstgen“ hat mit seiner Kulturreihe Leben ins barocke Kleinod gebracht. Berger zufolge erhält er das Jagdhaus nach der Sanierung zur Nutzung zurück. Bis dahin aber ist Improvisieren angesagt. Der Verein hofft, seine diesjährige Reihe noch über die Bühne zu bringen und denkt für die lange Übergangszeit an verschiedene Spielstätten in Grimma. „Wir verlieren während der Bauzeit unser Domizil, das wird nicht einfach“, sagt Vereins-Geschäftsführerin Ute Wächtler. „Wir werden unsere Kulturreihe aber auslagern und on tour gehen.“ Möglich seien Konzerte im Grimmaer Rathaussaal oder im Kösserner Rittergut. Die Stadt habe Unterstützung zugesagt. Weil es derzeit viele Unbekannte gibt, sind Wächtler & Co bei der Programmplanung 2022 aber noch zögerlich.

Pöppelmann soll die Fassade geschaffen haben

„Wir freuen uns, es ist eine Riesenchance für das Haus“, betont Wächtler mit Blick auf die unerwartete Gabe und anstehenden Arbeiten. Der Verein hoffe, auf die Bauplanung schauen zu dürfen und sich einbringen zu können. Wichtig sei, dass das Jagdhaus nach der Sanierung weiter als Kulturstätte genutzt werden kann.

Das Jagdhaus Kössern. Quelle: Frank Prenzel

Wolf Dietrich von Erdmannsdorff (1646-1723), Oberhofjägermeister und Ältestenminister am Hofe August des Starken, hatte sich vor mehr als 300 Jahren entschieden, auf seinem Besitz in Kössern ein eigenes Jagdhaus errichten zu lassen. Der damals bekannteste Architekt Matthäus Daniel Pöppelmann soll die Fassade im Stil des Dresdner Barock entworfen haben. Das Ensemble mit Jagdhaus, Kavalierhaus und weiteren Nebengebäuden wurde den Quellen nach im Jahr 1709 errichtet.

Von Frank Prenzel