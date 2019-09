Geheimnis rankt sich um Fresco in Beuchaer Bergkirche

Brandis/Beucha

Genau 100 Jahre ist der Entwurf für eine Frescenausmalung des Altarraumes und Rundbogens der Beuchaer Bergkirche alt. Er stammt aus dem Pinsel des gebürtigen Leipziger Malers und Wahl-Kleinsteinbergers Erich Gruner (1881-1966), der 1917 auch das Doppel-M, das Logo der Leipziger Mustermesse, entworfen hatte. Doch das Vorhaben wurde nie in die Tat umgesetzt.

Erich Gruner entwarf die Frescenausmalung für die Beuchaer Kirche. Quelle: Repro - Frank Schmidt

Gruner und seine Kleinsteinberger Sommer

Lutz Heydick ist der Geschichte nachgegangen und hat sie in dem Buch „Der Leipziger Maler Erich Gruner – Seine Kleinsteinberger Sommer und Bilder“, erschienen im Sax-Verlag, festgehalten. Am Donnerstag stellte er sie interessierten Zuhörern, unter ihnen auch Pfarrer Christoph Steinert, in Beucha vor – natürlich in der Kirche. „Es ist schon etwas Besonderes, an Ort und Stelle zu erzählen“, sagte der Autor.

Bergkirche Beucha: Vor Ort lüftete Lutz Heydick die Geheimnisse um ein Fresco, das vor 100 Jahren entworfen worden ist. Quelle: fsw-Drohne

Heydick hat straffes Jahr geforscht

Ein Hinweis im Verein der Leipziger Bibliophilen auf die Verbindung von Gruner mit Beucha hatte Heydicks heimatgeschichtliches Interesse geweckt. „Ich habe ein straffes Jahr dazu geforscht“, erzählte er. Dazu stöberte er im Deutschen Buch- und Schriftmuseum der Nationalbibliothek in Leipzig, wo Gruners künstlerischer Nachlass liegt, und im Sächsischen Staatsarchiv Leipzig. Er blätterte in Gruners Tagebüchern – die Landes- und Universitätsbibliothek Dresden bewahrt 270 Hefte auf , die Gruner bis zu seinem Tode akribisch führte. Schwieriger hingegen die Nachforschungen vor Ort. „Es ist schon erstaunlich, dass zwei Generationen später die Erinnerung weg ist, obwohl Gruner in unsere Zeit ragt – einige von uns hätten ihn gekannt haben können.“

Eintrag in Beuchaer Kirchenbuch

Im Beuchaer Kirchenbuch jedoch fand Heydick einen Eintrag des Pfarrers Adolf Jacobi. Demnach muss der Kirchenvorstand, dem auch der Brandiser Freiherr von Pentz angehörte, am 3. März 1920 über eine künstlerische Schenkung Leipziger Honoriger abgestimmt haben. „Die Kirche am Steinbruch war durch das aus Beuchaer Granit erbaute Völkerschlachtdenkmal auch für die Leipziger ein Begriff“, erklärte Heydick die großzügige Geste. „Offenbar ging es nur noch darum zuzustimmen, was auch einmütig geschah.“

13 Blätter zeigen Ausmalung im Detail

Gruners Entwurf für die Kirche Beucha. Quelle: Repro - Frank Schmidt

Also, schlussfolgerte Heydick, musste es vorher Studien gegeben haben. In Gruners Tagebuch stieß er auf einen Entwurf von 1919, im Buch- und Schriftmuseum auf Fotos von 13 Blättern, die die Ausmalung im Detail zeigen. Auf die Leinwand unter dem heute noch weißen Rundbogen der Kirche geworfen, ließen sie einen thronenden Christus, umgeben von Posaunen blasenden Engeln erkennen, links die Ankündigung der Hirten, rechts die Auferstehung, unter der eine Gedenktafel – „vielleicht für die Gefallenen des I. Weltkrieges“ – vorgesehen war. Warum das Projekt nie umgesetzt wurde, kann er nur vermuten: „Durch die Inflation war das Geld über Nacht weg.“

Gruner heiratet in Kleinsteinberg ein

Gruner hatte, als die Idee – wie auch immer – entstand, bereits eine ganz persönliche Beziehung zum Muldental. Er hatte an der Königlichen Akademie für grafische Künste und Buchgewerbe in Leipzig und anschließend in Paris studiert, wo er Henri Matisse und Pablo Picasso kennen lernte. Zurück in Leipzig gehörte er zum Freundeskreis des namhaften Bildhauers Max Klinger und wurde 1911 Vorsitzender des Künstlerbundes. „Der in Waldsteinberg wohnende Jugendstil-Architekt Raymund Brachmann lud ihn 1911 ein, seine Tochter zu malen. Und Gruner war beeindruckt von der Landhauskultur“, erzählte Heydick. Er begegnete dem in Kleinsteinberg lebenden Leipziger Fabrikanten Hermann Meyer, dessen Tochter Katharina er heiratete.

Überraschende Ergebnisse aus Nachforschungen in Kleinsteinberg

Die Nachforschungen bargen auch für Heydick eine Überraschung: Das Landhaus (Waldweg 3), in das Gruner eingeheiratet hatte, erwies sich als erster Sitz des 1992 gegründeten Sax-Verlages. In Kleinsteinberg baute Gruner dann laut Grundbuch selbst ein Bauerngehöft in der Kleinsteinberger Straße 81 aus. Später zog er in den Moritz-Nebe-Weg 1. „Als er 1931 von Oberbürgermeister Carl Friedrich Goerdeler zum Direktor der Kunstgewerbeschule berufen wird, löste dies den bis dahin Freischaffenden aus seinem Landleben und band ihn vollends an die Stadt, in deren kulturelle Netzwerke er ohnehin längst fest integriert war“, erzählte Heydick.

Gruners Tagebücher bislang wenig berücksichtigt von Historikern

Er beschrieb Gruner als einen Künstler, „der in allen Techniken zu Hause war“, der Leipziger Maler Max Schwimmer habe ihn einen „Pluralkünstler“ genannt. Von den rund 4000 Bildern, die Gruner schuf, wurde aber vieles in der Leipziger Bombennacht 1943 vernichtet. „Eigentlich müsste sich ein Kunsthistoriker mit Gruner beschäftigen, um zu sehen, was er geleistet hat“, sagte Heydick. „Auch die Tagebücher sind ein noch nicht gehobener Schatz, denn Gruner hat vom Kaiserreich bis in die DDR-Zeit hat fast ein ganzes Jahrhundert beschrieben.“

Von Ines Alekowa