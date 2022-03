Geht Grimmas Stadtchef Berger ohne Konkurrenz in die vierte Runde?

Grimma

In Grimma steht am 12. Juni womöglich nur der Name des parteilosen Amtsinhabers Matthias Berger auf dem Stimmzettel für den Oberbürgermeister-Wahlgang. Der 54-Jährige hat sich zwar immer noch nicht öffentlich erklärt. Es bestehen aber mittlerweile keine Zweifel, dass Berger eine vierte Amtszeit anstrebt. Die würde bis 2029 reichen.

Ihr täglicher Newsletter aus Grimma Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Grimma direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Parteien winken ab – Wählervereinigungen für Berger

Bislang wurde kein einziger Wahlvorschlag eingereicht. Das Fenster schließt sich am 7. April, 18 Uhr. In Grimma haben sowohl CDU und SPD als auch FDP und Grüne auf LVZ-Anfrage mitgeteilt, keinen geeigneten Kandidaten zu haben. Das ist – bis jetzt – auch aus AfD-Reihen zu hören. Lediglich die Linke gibt sich verschlossen. „Wir werden es verkünden, wenn es an der Zeit ist,“, sagte der Vorsitzende des Ortsverbandes Grimma/Colditz, Maximilian Schöpe. Er wollte weder mit Ja noch mit Nein antworten, ob die Linke einen Bewerber ins Rennen schickt. Für sich selbst schließt Schöpe eine Kandidatur definitiv aus. Bleiben die Wählervereinigungen der Stadt. Freie Wähler, Bürger für Grimma und Allianz Stadt+Land gelten seit Jahren als politische Stütze von Rathauschef Berger und sehen deshalb dessen Wiederwahl entgegen. Eventuelle Einzelbewerber sind ebenfalls nicht in Sichtweite.

CDU, SPD und FDP loteten gemeinsamen Wahlkampf aus

CDU, SDP und FDP hatten sich sogar an einen Tisch gesetzt, um den bevorstehenden Urnengang zu besprechen. Dabei stand auch im Raum, einen gemeinsamen Bewerber zu benennen oder einen möglichen Kandidaten der anderen Partei zu unterstützen. Doch mittlerweile winken die Ortsvorsitzenden ab – wohl wissend, dass es aussichtslos ist, gegen Amtsinhaber Berger anzutreten. SPD-Stadtchef Ingo Runge hatte wie CDU-Stadtchef Lutz Simmler vor sieben Jahren ein Ergebnis im einstelligen Prozentbereich hinnehmen müssen.

„Wir haben niemanden, den wir ins Rennen schicken können“, lässt SPD-Co-Vorsitzende Yvonne Müller wissen. Es seien – auch mit den anderen Parteien – verschiedene Möglichkeiten abgeklopft worden. Ohne Ergebnis. „Wir werden keinen eigenen Kandidaten aufstellen“, bekräftigt auch FDP-Stadtchef und Unternehmer Andreas Böhmann, der persönlich ebenfalls keine Ambitionen hegt. „Das steht für mich nicht zur Debatte.“

CDU: Wir wollen den Wahlkampf kritisch begleiten

Lutz Simmler hatte in der vorigen Woche zur Vorstandssitzung der Grimmaer CDU die „K-Frage“ letztmalig in die Runde geworfen. „Wir stellen keinen OB-Bewerber auf“, ließ er danach wissen. „Das heißt aber nicht, dass wir uneingeschränkt mit der Politik des Amtsinhabers einverstanden sind“, so Simmler. Die CDU wolle den Wahlkampf kritisch begleiten und Themen ansprechen, die aus ihrer Sicht anzupacken seien.

AfD nominierte Kandidaten – Grimma nicht dabei

Die AfD wählte am 6. März ihren neuen Kreisvorstand und nominierte dabei neben dem Landratskandidaten ihre Bürgermeister-Bewerber für fünf Kommunen. Grimma befand sich nicht darunter. Allerdings habe Grimma eine starke AfD-Gruppe und könne auch selbstständig eine Nominierungsveranstaltung durchführen, sagt AfD-Kreissprecher Bodo Walther, der selbst in Wurzen das Rathaus erobern möchte. Es würde ausreichen, so Walther, drei ortsansässige Parteimitglieder zu haben. Zeit wäre noch, doch ganz offensichtlich traut sich kein AfD-Mann zu, Berger herauszufordern.

Lesen Sie auch:

Das sind die Bedenken von Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger.

Noch im November hatte der parteilose Matthias Berger gegenüber der LVZ Zweifel an einer neuerlichen Kandidatur geäußert. Sein langes Zögern dürfte die politischen Kontrahenten verunsichert haben. Vielleicht aber ist das auch Kalkül. SPD, CDU und FDP hatten sogar ein Szenario durchgespielt, was zu tun sei, sollte der auch überregional geschätzte Rathauschef nicht wieder antreten und dafür ein AfD-Mann auf dem Wahlzettel stehen. Es ist zu vermuten, dass dann Bewegung in die Sache gekommen wäre.

Von Frank Prenzel