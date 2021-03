Geimpft und positiv getestet: Corona zwingt Grimmaer Pflegerin in Quarantäne

Grimma

Man wisse schon gar nicht mehr, was man glauben solle. „Jeder erzählt es anders“, sagt Claudia Wünsche aus Frankenberg (Landkreis Mittelsachsen). Die 55-jährige Mutter von vier Kindern lässt sich nicht verrückt machen, atmet tief durch und hört auf ihre innere Stimme. Die vergangenen Wochen und vor allem Tage wurden für sie zur Achterbahn der Gefühle. Corona zwingt sie nun schon zum zweiten Mal in Quarantäne. Ihre Sorgen gelten weniger sich selbst, als viel mehr den Menschen um sie herum: „Ich will ja keinen anstecken.“

Sie ersetzt Arme und Beine

Seit Ende Februar betreut die gelernte Pflegerin den Grimmaer Jens Merkel. Gemeinsam mit zwei weiteren Assistenten ist sie rund um die Uhr für den an spinaler Muskelatrophie erkrankten 52-Jährigen da. „Wir haben in der Wohnung ein eigenes Zimmer und teilen uns in die Dienste – in der Regel zwei Tage und zwei Nächte am Stück.“ Merkel sitzt im Rollstuhl und kann nur noch zwei Finger bewegen. Das ermöglicht ihm zwar, am Computer zu arbeiten. Dennoch: „Ich ersetze ihm Arme und Beine“, sagt Claudia Wünsche.

Pflege-Assistentin Claudia Wünsche geht es den Umständen entsprechend. Quelle: privat

Die Frankenbergerin war es auch, die ihren schwerstbehinderten Arbeitgeber unterstützte, einen Impftermin zu bekommen. Am Montag war es soweit. Wie berichtet, bekam Jens Merkel gegen 10 Uhr die erste Impfung mit Astrazeneca. „Drei Stunden später habe ich zuhause die Meldung gelesen, dass der Impfstoff ausgesetzt wird. Da fängst du erstmal an, alles im Internet zusammenzusuchen, was es zu dem Thema gibt“, so Merkel. An Tag drei nach der Impfung gehe es ihm gut: „Auch die anfänglichen Kopfschmerzen sind weg.“

Assistentin positiv getestet

Claudia Wünsche steht mit Merkel derzeit nur telefonisch in Kontakt. „Ich bin positiv getestet und jetzt zu Hause“, sagt die Frankenbergerin. Es war bei einem ihrer Assistenzdienste in Grimma, als sie plötzlich Gliederschmerzen verspürte. Nach Schichtende ging sie sofort zum Arzt und ließ einen Abstrich machen. Weil es das Schicksal so wollte, fiel ihr Impftermin ausgerechnet auf den Tag, an dem das Testergebnis noch nicht vorlag. Es ging ihr sehr gut, also ließ sie sich mit Astrazeneca spritzen, um wenig später zu erfahren, dass sie Corona hat.

Jens Merkel in seiner Wohnung in Grimma. Eine Aufnahme von vor fünf Jahren. Quelle: Andreas Döring

Das Wichtigste für sie ist, dass sie weder Familienangehörige noch ihren Schützling in Grimma angesteckt hat. „Ich konnte ja nicht einfach mitten in der Nacht gehen. Herr Merkel darf niemals alleine bleiben.“ Ihre Tochter habe sich vor Monaten bereits mit Covid-19 infiziert, verrät Claudia Wünsche. Es sei nicht ohne gewesen, inklusive Luftnot. „Zum Glück blieben damals in der Familie alle anderen negativ – mein Partner, unser Sohn und auch ich. Dennoch hieß es dann erst einmal Quarantäne für alle.“ So wie auch jetzt wieder.

Migräneartige Kopfschmerzen

Als ob es sie nicht schon genug aus der Bahn geworfen hätte, ereilten sie am Montag auch noch die Nachrichten zum Stopp von Astrazeneca. „Wie gesagt, mir ging es am Impftag wieder gut. Daher wollte ich den lange erkämpften Termin nicht platzen lassen. Ich hatte ja eine Ausnahmegenehmigung, weil ich einem Schwerstbehinderten assistiere.“ Sie habe die Impfung nicht bereut und werde sich auch ein zweites Mal spritzen lassen. Im Moment gehe es ihr den Umständen entsprechend: „Schnupfen, Husten, dazu migräneartige Kopfschmerzen.“

Sie hofft, dass sie schnellstmöglich wieder arbeiten kann. „Sobald die Quarantäne vorbei ist, will ich wieder nach Grimma fahren. Derzeit übernehmen die Kollegen freundlicherweise meine Dienste mit. Da ist es wichtig, sie zeitnah zu entlasten. So ein 48-Stunden-Dienst schlaucht.“ Sollten ihre Kopfschmerzen aber nicht abklingen, müsse sie wohl oder übel den Arzt aufsuchen, schränkt die tapfere Assistentin ein. Auch ihr sind Meldungen über Hirnvenenthrombosen im Zusammenhang mit Astrazeneca zu Ohren gekommen ...

Von Haig Latchinian