Geistig behinderter Brandstifter wird in Grimma zu Bewährungsstrafe verurteilt

Grimma

Andreas B. ist ein starker Raucher. In der jüngeren Vergangenheit hat der 34-Jährige seine Feuerzeuge ein ums andere Mal zweckentfremdet und dafür eingesetzt, fremder Menschen Eigentum in Brand zu setzen.

Für zwei im Frühjahr des vergangenen Jahres am Wurzener OBI-Markt begangene Brandstiftungen mit überschaubarem Sachschaden wurde der geistig behinderte Mann bereits zu einer Geldstrafe in Höhe von 450 Euro verurteilt.

Strohballen in Brand gesetzt

In den späten Abendstunden des 10. August des vergangenen Jahres zündelte Andreas B. nahe des Wurzener Recyclinghofes der Entsorgungsfirma Kell erneut, wofür er sich am Dienstag vor dem Grimmaer Amtsgericht im Rahmen eines Schöffen-Verfahrens verantworten musste.

Die Anklage lautete vorsätzliche Brandstiftung, wobei Andreas B. auf der Basis der Ermittlungen vorgeworfen wird, unter anderem mittels einer CD-Hülle und eines Papphefters einen Strohballen in Brand gesetzt zu haben.

Kraftfahrer verhindert Schlimmeres

Schlimmeres, sprich das Übergreifen der Flammen auf weitere Strohballen, konnte verhindert werden, weil ein Kraftfahrer, der in der Nähe des Tatortes die Nacht in seinem Lkw verbrachte, das Geschehen beobachtete und die Polizei alarmierte.

Der Beschuldigte zeigte sich vor Gericht geständig. Er berichtete, wie er vor der Tat rund eineinhalb Flaschen Rotwein konsumiert und sich in den späten Abendstunden mit seinem Rad zum Tatort begeben hätte. Mit dem Feuerzeug zu hantieren begonnen habe er, weil er zuvor seinen „Gehirnkasten nicht eingeschaltet“ hätte.

Starker Alkohol-Konsum

Dass er - wie aus dem Ermittlungsbericht hervorgeht - die ersten züngelnden Flammen mit seinem Handy aufzeichnete, begründete er damit, dass er sich später mit dem Video habe „entspannen“ wollen. Auf Richter Philipp Schenderleins Nachfrage nach seinem Alkoholkonsum berichtete Andreas B., der in einer Behindertenwerkstatt tätig ist und derzeit in einer Muldentaler Obdachlosenunterkunft lebt, dass er etwa alle zwei Tage eine solche Menge Wein zu sich nehme.

Ihr täglicher Newsletter aus Grimma Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Grimma direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und zwar seit dem Tod seines Vaters vor zehn Jahren. Dieser habe regelmäßig getrunken. Noch mehr aber die Mutter, die in der Konsequenz alkoholsüchtig geworden sei und heute in einer Geithainer Betreuungseinrichtung lebe.

Bewährungsstrafe und Bußgeld

Diese persönlichen Umstände in Verbindung mit der geringen Schadenshöhe von rund 60 Euro ließen die Staatsanwaltschaft für eine Mindeststrafe von auf Bewährung auszusetzenden sechs Monaten und drei Wochen in Verbindung mit einer Bußgeldzahlung von 350 Euro plädieren.

Im diesem Punkt blieb Richter Schenderlein in seinem Urteilsspruch mit 150 Euro deutlich unter der von der Staatsanwaltschaft angesetzten Bußgeldhöhe, folgte ihr aber weitgehend beim Strafmaß (sechs Monate und zwei Wochen).

Richter appelliert an Täter

Andreas B.s Verteidiger hatte demgegenüber dafür plädiert, keine Freiheitsstrafe auszusprechen und es mit einer Geldstrafe bewenden zu lassen. Richter Philipp Schenderlein trat jedoch dem Eindruck, dass es sich bei der Tat ob des nur geringen Sachschadens um eine Bagatelle handeln würde, entschieden entgegen.

„Die Anklage ist zwar auf Basis der Ermittlungen von einem minder schweren Fall ausgegangen, das Gericht sieht dies jedoch anders“, so Schenderlein, der sich mit den Worten an den Verurteilten wandte: „Machen Sie so etwas bitte nie wieder!“ Was Andreas B., dem das letzte Wort in der Verhandlung zustand, denn auch umgehend zusicherte. „Es wird nicht wieder vorkommen – bis zu meinem Lebensende.“

Von Roger Dietze