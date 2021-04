Geithain/Colditz/Wurzen

Bereits seit mehreren Wochen kommen immer am Montagabend in Geithain Menschen auf dem Marktplatz zusammen und bringen dort ihren Unmut über die Maßnahmen zu Eindämmung der Corona-Pandemie zu Ausdruck. Erst waren es nur wenige, doch ihre Anzahl wächst.

Am vergangenen Montag wurde zudem eine Gegendemonstration vom Flexiblen Jugendmanagement des Landkreise Leipzig auf dem Marktplatz angemeldet und ausgetragen. Wegen der zwei verschiedenen Protestlager kam es zu einem massen Polizeiaufgebot im gesamten Stadtgebiet.

Geithainer Bürgermeister: Gegenprotest hat Situation angefacht

Dass Menschen ihre Kritik an den Corona-Maßnahmen äußern, sei für ihn legitim und kein Problem, sagt Geithains Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG): „Die haben ihre Meinung und dürfen sie äußern. Wir müssen es aussitzen, bis die Impfungen durch sind und wieder ein bisschen Normalität einkehrt.“ Die da an den vergangenen Montagen abends durch die Stadt liefen, sind in seinen Augen „ganz normale Bürger“. Die Situation angefacht habe ein Gegenprotest junger Leute, die sich auf dem Marktplatz versammelten.

Unter dem Begriff Querdenker wolle sie nicht subsummiert werden, sagte eine Geithainerin, die die Kritik an den Pandemie-Maßnahmen der Politik unterstützt und die sich erschrocken zeigte angesichts des Polizeieinsatzes: „Wir sind Menschen aus der Mitte, besorgte Mütter und Väter, Omas und Opas. Die Staatsgewalt versucht, jeden Widerstand in die rechte Ecke zu schieben.“

Etwa 100 Protestler in Wurzen unterwegs

Auch in Colditz kamen die sogenannten Spaziergänger zusammen. Nach Angaben von Bürgermeister Robert Zillmann (parteilos) habe es auch eine angemeldete Gegendemonstration gegeben. Alles sei friedlich verlaufen. Er bemängelt allerdings, dass es keinen direkten Ansprechpartner bei den Spaziergängern geben würde. So komme er auch nicht mit den Menschen ins Gespräch, um über ihre Probleme und Anliegen zu sprechen. Es sei einfach niemand greifbar, so Zillmann auf Nachfrage.

Circa 100 Personen hatten sich am Montagabend zu einem Protestmarsch gegen die Corona-Beschränkungen auf dem Wurzener Marktplatz getroffen. Von dort aus ging es über den Jacobsplatz und Bürgermeister-Schmidt-Platz bis ins Neubaugebiet Wurzen-Nord und wieder zurück. Die Demonstration verlief friedlich und ohne Komplikationen. Zudem verzichteten die Organisatoren auf Zwischenstopps mit Redebeiträgen. Wie einer der Teilnehmer, der Bennewitzer Unternehmer Ralf Neustadt, sagte, würde der Zug durch die Stadt stets montags und freitags stattfinden. Zudem gebe es an diesen Tagen auch eine Art Mahnwache in Schmölen an der Bundesstraße 107 sowie in Bennewitz an der B 6. Auch am Samstag war es im Bereich der B 107 zu Demonstrationen gekommen. Dabei waren besonders in Trebsen auch viele rechte Flaggen und Symbole zu sehen.

