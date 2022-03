Grimma

Unbekannte haben in der Nacht von Montag zu Dienstag einen Lebensmittelautomaten in Grimma aufgebrochen und Fleischerzeugnisse sowie Bargeld gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, habe sich die Tat zwischen 17.30 und 5.30 Uhr ereignet. Der entstandene Sachschaden wurde mit circa 1000 Euro beziffert, der Stehlschaden liege im unteren dreistelligen Bereich.

Von lvz