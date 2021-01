Geldbörse und Einkäufe weg: 81-Jährige in Wurzen beraubt und verletzt

Wurzen

In der Straße des Friedens in Wurzen wurde am Freitag gegen 18.15 Uhr eine 81-Jährige überfallen. Ein bislang Unbekannter näherte sich der Frau von hinten und riss ihr im Vorbeirennen den Stoffbeutel aus der Hand, in dem sich Einkäufe und Geldbörse befanden, teilte Polizeisprecher Chris Graupner mit.

Die ältere Frau kam dadurch zu Fall und verletzte sich, so dass sie vor Ort medizinisch versorgt werden musste. Der Tatverdächtige konnte unerkannt mit dem Beutel samt Inhalt flüchten. Der Stehlschaden liegt im unteren dreistelligen Bereich, hieß es am Sonntag weiter.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Raub aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalaußenstelle Grimma, Köhlerstraße 3, Tel. (03437) 70890 oder bei der Leipziger Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1, Tel. (0341) 966 4 6666, zu melden.

