Geldregen für Grimmas Waldschule nach VW-Bulli-Versteigerung

Grimma

Über eine eBay-Auktion versteigerten die deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken am 1. Dezember einen originalen VW T1 Bulli aus dem Jahr 1975 – für 36.050 Euro. Der Erlös kommt 14 gemeinnützigen Initiativen und Projekten zugute. Alle lokalen Volksbanken und Raffeisenbanken konnten zuvor in einem internen Wettbewerb ihre Favoriten vorschlagen. Daraus resultierend gehört die Raiffeisenbank Grimma eG zu den vier Hauptgewinnern und sicherte so für den Verein „Freunde der Waldschüler“ eine Spende von 4000 Euro. Damit konnte sich die Grimmaer Waldschule vor dem Weihnachtsfest über diesen Geldregen freuen.

In der Waldschule Grimma werden Kinder und Jugendliche mit geistigen Defiziten oder besonderem Förderbedarf in den Unterricht einbezogen, individuell gefördert und auf ein selbstständiges Leben vorbereitet. Die Raiffeisenbank Grimma ist Mitglied des Fördervereins „Freunde der Waldschüler“, der bei der Anschaffung von behindertengerechten Unterrichtsmaterialien, Therapiemitteln, Spielzeugen und Möbeln sowie bei der Gestaltung eines barrierefreien Schulgeländes hilft. „Zuversicht spenden heißt für uns, sich auch bewusst für benachteiligte Kinder und Jugendliche einzusetzen, diese zu fördern und zu unterstützen, um ihnen Perspektiven in ihrem Leben zu ermöglichen,“ so Steve Barth, Marktvorstand der Raiffeisenbank Grimma eG und Ehrenmitglied des Fördervereins.

Die Spendenaktion ist Teil und Fortsetzung der „Morgen kann kommen“-Kampagne, die von Juni bis Oktober 2021 dazu aufrief, auch in Pandemie-Zeiten Zuversicht zu verbreiten. Der VW-Bus der Genossenschaftsbanken war als „Morgen kann kommen“-Ticket-Bus in Deutschland auf Tour und machte an über 100 Filialen der Volksbanken und Raiffeisenbanken halt.

Übrigens: Höchstbietender und damit neuer Besitzer des Bullis ist die Volksbank eG – Die Gestalterbank aus Baden-Württemberg. Der Bus bleibt somit Teil der genossenschaftlichen Finanz-Gruppe.

