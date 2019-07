Grimma/Mutzschen/Prösitz

Es ist ein freundlicher Nachmittag, als sich Deborah Hey und Ute Hartwig-Schulz im Hof des Künstlergutes Prösitz treffen. Beide Frauen verbindet ihr Engagement für die Region Mutzschen. Und beide sind Mitglieder im Verein Stadt und Schloss Mutzschen, der jüngst Preisgelder beim Wettbewerb Sächsische Mitmach-Fonds absahnte. Der Freistaat Sachsen will mit dem Projekt vor allem die ländlichen Regionen stärken.

Mutzschener gründen Verein zur Belebung ihres Dorfes

Dass die Region um Mutzschen gefördert und belebt werden muss, ist ein offenes Geheimnis. Und Deborah Hey, die das MotoSoul Resort in Mutzschen gegründet hat und es selbst betreibt, war sofort Feuer und Flamme, als sich Anfang dieses Jahres Mutzschener Bürger daran machten, den Verein Stadt und Schloss Mutzschen zu gründen. Stellvertretend für den Vereinsvorsitzenden Falk Zeuner präsentierte die gebürtige Amerikanerin jetzt die Pläne, die mit dem warmen Geldsegen aus Dresden realisiert werden sollen: Mit der stolzen Summe von 8000 Euro, die der Verein aus dem Mobilitätsfonds „Mobilitt“ erhielt, sollen unter dem Projektnamen „Ein-Ladung für Mutzschen“ drei Ladesäulen für Elektromobilisten eingerichtet werden – Säulen, die nicht nur Autos, sondern auch Pedelecs mit dem nötigen Saft versorgen.

Ladesäulen als Tankstellen für E-Mobile in Mutzschen

Wer als Pedelecfahrer im Muldental unterwegs ist, kennt die Situation, wenn der Akku kurz vor dem Absturz und die nächste Lademöglichkeit erst in der nächsten größeren Stadt zu finden ist. Deborah Hey ist sich sicher, dass dieses Angebot künftig vermehrt E-Biker und Pedelec-Fahrer nach Mutzschen locken und die Stadt wieder mehr wahrgenommen wird. Eine Ladesäule soll am Schloss, eine an der Großküche und die dritte direkt am Markt installiert werden. Deborah Hey rechnet damit, dass der Bau der Säulen bis zum Herbst abgeschlossen sein kann, wenn keine unerwarteten Hindernisse auftauchen.

Großküche Mutzschen soll Begegnungsraum werden

Der Verein Stadt und Schloss Mutzschen erhielt zudem 15 000 Euro aus dem Fonds Mitteldeutschland: für die Projektidee „Gemeinschaftlicher leben – Ausbau der ehemaligen Großküche Mutzschen zum neuen Gemeinschaftszentrum in Mutzschen“. Mit diesem Geld sollen zwingend notwendige Arbeiten in der alten Großküche realisiert werden, damit Mutzschen wieder einen Gemeinschaftsraum für alle bekommt. Im ersten Schritt sind diverse brandschutztechnische Ertüchtigungen sowie eine Sanierung der Sanitäranlagen erforderlich, damit das Gebäude kurzfristig wieder für eine Vielzahl von Veranstaltungen nutzbar wird.

Lärmschutzwand zeigt Skyline der Dörfer dahinter

Das Künstlergut Prösitz schließlich bekommt aus dem Mitmachfonds „Mint“ eine Urkunde über 5000 Euro. Seit Jahren sind das Künstlergut und Ute Hartwig-Schulz um die Lärmreduktion an der A 14 bemüht. Dörfer verwaisen, da der Krach von der Autobahn die Menschen krank macht. Unter dem Titel „Hier bin ich Mensch“ soll auf die Situation der sterbenden Dörfer entlang der Autobahn aufmerksam gemacht werden. Dabei sollen die Skylines der Dörfer und der vielen abgerissenen historischen Gebäude mit einer Lärmschutzwand nachempfunden und die Autofahrer auf die Schönheit der Gemeinden abseits der Autobahn aufmerksam gemacht werden. Lärmschutz und zugleich Werbung für die Region sind das Ziel.

Von Detlef Rohde