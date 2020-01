Wie geht es mit der evangelischen Gemeinde in Grimma weiter? Das sind die offenen Fragen

Grimma

Wie sieht künftig die Struktur der evangelisch-lutherischen Kirche rund um Grimma aus? Diese Frage ist noch nicht beantwortet. Nach Angaben von Superintendent Jochen Kinder wird derzeit versucht, in Gesprächen das Problem zu lösen. „Das ist ein großes Arbeitsfeld für das erste Halbjahr.“ Ziel sei es, dass die neue Struktur zum 1. Januar 2021 greift, erläutert der Superintendent.

Zahlen der Mitglieder für drei Gebiete zu klein

Eine erste Vorstellung, mit „Rund um Grimma“, „Rund um Naunhof“ und „Rund um Colditz“ drei Gebiete zu schaffen, hat sich als nicht tragbar erwiesen. Dafür reichen die jeweiligen Zahlen der Mitglieder in den Kirchgemeinden nicht aus. Nach Beschluss der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche gilt für eine Struktureinheit die Richtzahl von 4000 Gemeindeglieder – und zwar perspektivisch und damit für einen längeren Zeitraum. Zum Vergleich: Die Kirchgemeinde Grimma zählt derzeit rund 1500 Seelen. Auch sie muss einen Verbund eingehen.

Vier Möglichkeiten für Zusammenschlüsse

Bei den Zusammenschlüssen gibt es laut Kinder vier Möglichkeiten: Schwesternkirchverhältnis, Kirchspiel, Kirchgemeindebund oder die Vereinigung von Kirchgemeinden. Pro Einheit sollen drei Pfarrer, ein Gemeindepädagoge und ein Kirchenmusiker den Kirchgängern zur Seite stehen.

Er ist bemüht bis 2021 eine Lösung zu finden: Jochen Kinder ist Superintendent des Kirchenbezirks Leipziger Land. Quelle: Axel Kaminski

Wohin die Fahrt rund um Grimma geht, wird also in den Beratungsstuben intensiv debattiert. Es sei ein offener Prozess, sagt der Chef des Kirchenbezirks Leipziger Land. „Wir brauchen noch Zeit, weil wir eine gute Lösung brauchen.“ Zumindest geben die Kirchgemeinden Grimma, Trebsen-Neichen und Mutzschen bereits seit einiger Zeit einen gemeinsamen Gemeindebrief heraus und damit einen Vorgeschmack auf mögliche Verbünde.

Keine Zentralisierung des Gemeindelebens

Gearbeitet werde an einer großen Lösung für das Gebiet Grimma, Colditz und Naunhof, bekräftigt Superintendent Kinder und betont, dass mit der Strukturreform nicht am Gemeindeleben vor Ort gerüttelt wird. „Das christliche Gemeindeleben wird nicht zentralisiert.“ Vielmehr gehe es um Fragen der Verwaltung und um eine stärkere Zusammenarbeit als schon heute. So ließen sich in größeren Verbünden Verwaltungsaufgaben gemeinsam und damit effizienter und professioneller erledigen. Kräfte würden gebündelt, so Kinder.

Von Frank Prenzel