Generalsanierte Grimmaer Eule-Orgel wird in Festgottesdienst eingeweiht

Grimma

10.30 Uhr war es am Pfingstsonntag soweit: Grimmas Kantor Tobias Nicolaus griff in der Frauenkirche erstmals wieder im Rahmen eines Gottesdienstes in die Tasten der Eule-Orgel, die seit dem Sommer vergangenen Jahres geschwiegen hat. In der Zwischenzeit ist viel passiert, ist das knapp 100 Jahre alte Instrument von der Bautzener Orgelbaufirma Ekkehart Groß in fast alle Einzelteile zerlegt, in Teilen erneuert und wieder zusammengesetzt worden.

„Wenn sich nach einer solch umfangreichen Sanierung die Organisten von dem Instrument mitreißen lassen und die Klänge den Kirchenbesucherinnen und -besuchern zu Herzen gehen, dann haben wir unsere Vision erfüllt“, so der Orgelbauer, der eigens zum Festgottesdienst nach Grimma gekommen war.

Rückkehr von Brillanz und Klarheit

Wo er auf einen entspannten Kantor traf. „Ich bin sehr erfreut über das Ergebnis der Sanierung“, so Nicolaus. Das Klangbild habe enorm gewonnen, Brillanz und Klarheit seien zurückgekehrt. Neben der wegen des Holzwurmbefalls umfangreichen Erneuerung von Holzteilen seien unter anderem auch einige Pfeifen verlängert worden, womit man manchen Frevel aus vorangegangenen Reparaturen habe beseitigen können.

Der Pfingst-Festgottesdienst in der Grimmaer Frauenkirche stand ganz im Zeichen der Rückkehr der generalüberholten Eule-Orgel. Quelle: Dietze

Großes Interesse an Projekt

Pfarrer Torsten Merkel erinnerte in seiner Predigt noch einmal an den Bau der Eule-Orgel, die in die Hochzeit der Weimarer Republik fiel. „Damals stabilisierte sich die Währung, der Konsum zog an, und man konnte ein solches Projekt in Angriff nehmen.“

Auch heute sei eine solch umfangreiche, rund 80.000 Euro teure Sanierung ein finanzieller Kraftakt für die Gemeinde, wenngleich die Landeskirche einen hohen Anteil an den Kosten trage. „Noch ist die Finanzierung nicht ganz gesichert. Aber das allgemein große Interesse an diesem Projekt stimmt mich diesbezüglich zuversichtlich“, so der Grimmaer Kantor.

Von Roger Dietze