Geniale Idee bringt Klause in Lindhardt durch die Corona-Krise

Naunhof/Lindhardt

Mehrere Krisen überstand die Lindenklause in Lindhardt. Irgendwie ging es dort immer weiter – seit 30 Jahren nunmehr, was eigentlich groß gefeiert werden sollte. Doch die Corona-Epidemie machte der Betreiberin Petra Fröhlich und ihrem Mann Andreas einen Strich durch die Rechnung. Immerhin können sie diesen Freitag ihre Gaststätte wieder aufschließen und treffen gerade alle Vorkehrungen dafür.

Weil sie laut der jüngsten sächsischen Verordnung im Gesellschaftsraum vorerst keine Büffets aufbauen dürfen, nutzen sie ihn zusätzlich als Gaststube. „So kommen wir im Haus auf die gleiche Zahl an Sitzplätzen wie vorher“, sagt Andreas Fröhlich erleichtert. Und dann wäre da noch der Biergarten, den der 57-Jährige und seine 50-jährige Frau schon hinsichtlich der vorgeschriebenen Abstände hergerichtet haben.

Vorbereitungen auf Start laufen

„Wir freuen uns, endlich wieder loslegen und die Angestellten aus der Kurzarbeit holen zu können“, betont er. Da nimmt er in Kauf, auch die anderen Vorgaben zu erfüllen. Von der Internetseite des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga konnte er sich die Piktogramme herunterladen, mit denen er aufs Abstandhalten und die Mundschutzpflicht beim Betreten des Gebäudes und der Toiletten hinweisen muss. „An der Tür werden wir Desinfektionsmittel aufstellen. Die Mitarbeiter erhalten eine Belehrung zu den geltenden Regeln.“

Ohne größere Schäden durch Krise

50 Liter Freibier wollen die Fröhlichs zur Eröffnung am Freitag spendieren. „Damit bedanken wir uns bei den Freunden und Stammkunden, die uns über die vergangenen Wochen die Treue gehalten haben“, sagt der Wirt. Auf eine Idee ihrer Freundin Claudia Irmer-Hellwig hin hatte das Paar im März die „ Lindenklause to go“ ins Leben gerufen. Täglich konnte mittags und abends Essen abgeholt werden, nicht in der Assiette, sondern auf richtigen Tellern, die die Kunden leer zurückbrachten. „Der Zuspruch war so immens, dass wir ohne größere Schäden durch die Krise kamen und alle Arbeitsplätze erhalten konnten“, bilanziert Fröhlich. „Das ist für uns wirklich unbeschreiblich.“

Kleine Jubiläumsfeier zu Himmelfahrt

Ende März hätten er und seine Frau das 30-jährige Bestehen der Gaststätte feiern können. Die Party mit Konzert und Freibier hatten sie aber sowieso erst für Himmelfahrt geplant, in der Hoffnung auf schöneres Wetter. Doch nächste Woche werden immer noch keine Massenaufläufe möglich sein, weshalb alles eine Note kleiner ausfallen soll. Ein Discjockey wird Musik auflegen, der Grill angeworfen. Bier gibt’s im Plastikbecher zum Mitnehmen.

Lindhardter errichten Gebäude selbst

Von kompletter Normalität wie in den vergangenen drei Jahrzehnten kann also noch keine Rede sein, wenngleich auch diese Zeit nicht immer ohne Probleme verlief. Den Grundstock für das idyllisch am Waldrand gelegene Lokal legten die Lindhardter selbst, die 1984 bis ’90 in Eigenleistung eine Wasserleitung verlegten und sich dafür ein Materiallager errichteten, an das sie zur Verpflegung der Freiwilligen eine Küche und einen Speisesaal anbauten. 1990 eröffnete Helmut Kuss in privater Regie die Gaststätte, die er bis 2001 betrieb – vor einigen Monaten ist er gestorben.

Erster Wirt der Lindenklause: Helmut Kuss. Quelle: privat

In den nächsten acht Jahren folgten die Familie Schaller und die Familie Fischer. „Leider stand die Lindenklause auch immer mal wieder leer und hatte keinen Betreiber“, bedauert Fröhlich die Tiefpunkte. Markus Blankenburg übernahm 2009 die städtische Immobilie; vielen sind die Lesungen, Feiern und anderen Veranstaltungen aus dieser Etappe noch gut in Erinnerung. Wegen gesundheitlicher Probleme in seiner Familie musste er Ende 2013 aufgeben.

Fröhlichs seit 2014 Betreiber

Nach einer kurzen Vakanz stiegen die Fröhlichs am 15. März 2014 ein. „Wir haben viel Herzblut, Energie, Zeit, aber auch Geld in die Lindenklause gesteckt und können heute voller Stolz sagen, dass wir angekommen sind“, erklären sie. Über 15-Livekonzerte haben sie veranstaltet, außerdem Glühweinfeste, Männertagssausen, Firmenevents und vieles mehr. Die Ortschaftsratsmitglieder treffen sich bei ihnen genauso wie die Ehemaligen des Lindhardter Kinderheims. Als nun schon zweitlängste Pächter sind sie gewillt, mindestens neun weitere Jahre durchzuhalten.

Von Frank Pfeifer