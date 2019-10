Grimma

In der Turmstraße befindet sich eine der größten Grimmaer Baustellen in diesem Jahr. Hier investiert die Wohnungsgenossenschaft Grimma 1,3 Millionen Euro in den Bestand. Dabei erhalten alle 34 Wohnungen ihrer zehn Reihen- und sechs Vierfamilienhäusern Balkone, die Abdichtung der Keller-Außenwände wird erneue...