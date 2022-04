Genug Brennholz im Staatsforst rund um Leipzig

Grimma/Leisnig

Heizung runterdreh’n und Kamin anwerfen. So könnte angesichts steigender Öl- und Gaspreise eine kostengünstige Alternative im kommenden Winter für jene aussehen, die über eine eigene Feuerstelle im Haus verfügen. Am Rande der Verabschiedung eines verdienten Mitarbeiters im Revier Thümmlitz-Klosterbuch versicherte der Leiter des Forstbezirks Leipzig, Andreas Padberg: „Wir haben genügend Brennholz.“

Die allgemeine Verknappung und Verteuerung von Energieträgern geht nach seinen Worten nicht spurlos am Sachsenforst vorbei. „Die Nachfrage nach Holz ist enorm“, erklärt er und bremst zugleich: „Das Zeitfenster für die Selbstwerbung schließt sich gerade, weil die Brutzeit der Vögel beginnt.“ Das heißt, wer jetzt noch Brennholz aus dem Wald holen will, kommt zu spät.

Motorsägeschein erforderlich

Padberg empfiehlt, sich im Sommer oder Frühherbst bei dem jeweiligen Revierleiter zu melden. „Mit ihm kann der Selbstwerber absprechen, wieviel Holz er haben möchte und an welchem Standort er es erhält. Vorlegen muss er außerdem einen Motorsägenschein, der mit einem zweitägigen Lehrgang in Theorie und Praxis erlangt werden kann.“ Zu besprechen sei dann, ob er das Holz direkt aus dem Wald holen oder von aufgeschichteten Poldern am Wegesrand mitnehmen will, was entsprechend teurer wäre.

Ihr täglicher Newsletter aus Grimma Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Grimma direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Manches Totholz bleibt liegen

Nicht alle Stämme und Äste, die im Wald liegen, sind für den Verkauf gedacht. „Wir brauchen zwar den Rohstoff, aber Totholz dient andererseits als Lebensraum für Tiere“, erklärt Mathias Stahn, Leiter der Abteilung Staatswald im Forstbezirk. „Deshalb haben wir in unserem Gebiet rund 10 000 Hektar ausgewiesen, auf denen das Totholz liegen bleibt. Eine gewollte Liederlichkeit.“

Auch auf den anderen Flächen des Forsts soll es nie wieder so aufgeräumt aussehen wie früher. „Totholz ist dort ebenso ein wichtiges Element des ökologischen Kreislaufs“, betont Ronald Köllner, Leiter des Reviers Thümmlitz-Klosterbuch. „Tausende Arten brauchen es.“

Peter Vanca verabschiedet

Einer, der entscheidend am heutigen Bild dieses Reviers mitgewirkt hat, ist Forstwirt Peter Vanca. Am Schwarzen Teich im Thümmlitzwald verabschiedeten ihn Padberg und Köllner in den Ruhestand, den er jetzt in Leisnig-Fischendorf genießt. Über einen Umweg vom Montagebau zum Bauhandwerk hatte er 1983 bis 85 eine Erwachsenenqualifizierung zum Forstfacharbeiter absolviert. Fast 40 Jahre lang war er in den Wäldern seiner Heimat aktiv, seit 2006 im damals gebildeten Revier Thümmlitz-Klosterbuch des Staatsbetriebs Sachsenforst.

Kann sich jetzt auf die faule Haut legen: Peter Vanca, den sein Nachfolger Thomas Bugdalle, Kollege Thomas Rönitz, Revierförster Ronald Köllner, Forstbezirksleiter Andreas Padberg mit Jagdhund Cato und Mathias Stahn, Abteilungsleiter Staatswald, (hinten von links) im Thümmlitzwald verabschiedeten. Quelle: Thomas Kube

Kollegen erinnern sich noch daran, wie er, der damals noch in Seidewitz wohnte, mal soeben 60 000 Rotbuche-Pflanzen aus jenem Garten lieferte, in dem sie ansonsten gerne bis tief in die Nacht feierten. Im Laufe seines Berufslebens soll er um die 500 000 Bäume gesetzt haben. Eine Finnhütte, die er ganz alleine baute, steht heute noch im Thümmlitzwald. Nur die Arbeit an den steilen Hängen in Klosterbuch, das gibt er lächelnd zu, fiel ihm schwer. „Du hast dich aber immer durchgebissen“, lobt Köllner den 64-Jährigen, der jetzt viel Zeit für seinen Garten und sein Hobby hat, das Angeln.

Waldaufbau nach Schäden geht weiter

Für seinen Nachfolger Thomas Bugdalle, den er seit Januar anlernte, und für seinen langjährigen Kollegen Thomas Rönitz geht derweil der Waldaufbau weiter. Der Sturm Friedericke 2018 und die Dürre der Folgejahre haben große Schäden im Revier angerichtet. „Lärchen und Kiefern sind jeweils zu einem Drittel weg, von Fichten ist kaum noch etwas übrig“, bedauert Padberg.

Auch Bäume, von denen angenommen wurde, dass sie relativ gut angepasst sind, seien nur noch in Tiefen an Wasser gekommen, in denen sie noch nie welches erreichen mussten. „Sie erlitten also auch Mängel“, erläutert der Forstbezirksleiter, der hofft: „Vielleicht erschließen sich die neuen Bäume diese Schichten besser, da sie eine ganz andere Startphase haben.“

Forst setzt auf natürliche Aussaat

In erster Linie setze sein Betrieb darauf, dass sich Buche, Esche und Ahorn selber aussäen. Bei der Eiche sei das etwas komplizierter. „Und nur, wo es überhaupt nicht klappt, pflanzen oder säen wir selbst“, sagt Andreas Padberg. Die Frühjahrsaufforstung auf einer Fläche von 61 Hektar sei abgeschlossen, was etwa zwei Dritteln der Jahresmenge entspreche. Das restliche Drittel komme im Herbst dran.

Lesen Sie auch:

Von Frank Pfeifer