Geopark Porphyrland wartet mit 17 neuen Georangern auf

Landkreis Leipzig

„Hauchen Sie den Steinen Leben ein“: Keine leichte Aufgabe, die die 17 neuen Georanger künftig im Geopark Porphyrland erfüllen. Fachpublikum weiß längst, was es am größten Vulkanitgebiet Europas hat, in dem vor Millionen von Jahren die Erde brodelte. Otto-Normalverbraucher die geologischen Reize zu vermitteln, gilt jedoch als besondere Herausforderung, der sich die neuen Georanger stellen.

Gästeführer mussten die Schulbank drücken

Ihr letzter Ausbildungstag führte sie am vergangenen Sonnabend ins Geoportal Bahnhof Mügeln. Seit Januar hatten die Teilnehmer aus Thallwitz, Lossatal, Wermsdorf, Mügeln, Brandis, Naunhof, Colditz, Frohburg und Penig in elf Unterrichtseinheiten meist samstags die Schulbank gedrückt. Bei Experten erweiterten sie ihr Wissen disziplinübergreifend von der Geologie bis zur natur-, kulturhistorischen und industriekulturellen Entwicklung des Geoparks und seiner Rohstoffe. Auch didaktische und rechtliche Grundlagen standen auf dem Lehrplan.

Landrat Graichen setzt auf engagierte Georanger

„Was kann uns als Region, als Geopark, als Städte und Gemeinden Besseres passieren, als so engagierte Georanger zu haben“, bedankte sich Henry Graichen, Landrat des Landkreises Leipzig, anlässlich der Zertifikats-Übergabe bei den Teilnehmern. Als Gästeführer sollen sie Interessenten die Landschaft erklären - auf spannenden Exkursionen sowie mit kreativen Pro

Der Geopark Porphyrland erstreckt sich über Teile der Landkreise Leipzig, Nordsachsen und Mittelsachsen. Markante Gesteinsvorkommen sind die Hohburger Berge, der Beuchaer Kirchbruch, der Wachtelberg bei Wurzen oder der Rochlitzer Berg. Quelle: Thomas Kube

jekt- und Erlebnisangeboten. Unter den Rangern sind ehemalige Tagebauleiter, Ingenieure, Pädagogen, Natur- und Landschaftsführer, Steinmetze, Restauratoren und Dolmetscher. Auch Rebecca Heinze, Geopark-Managerin, freut sich auf die Verstärkung: „Die Ranger beginnen bereits, in ihren Tourplänen berufliche Fachkenntnisse mit den geologischen Besonderheiten des Geoparks zu verweben. Ab Juli werden sie Besucher durch den Geopark führen und Geologie im Zusammenhang mit Industriekultur, kulturhistorischen sowie biologischen Schätzen informativ und anschaulich vermitteln - für Kindergärten, Schulen und Gruppen jeden Alters.“

Neue Geopark-Angebote in Trebsen , Canitz und Röcknitz

Neue Angebote seien bereits während der Ausbildung entstanden, hebt Rebecca Heinze hervor. So startet im September in der Geoerlebniswerkstatt im Rittergut Trebsen eine Juniorranger-Gruppe für 11- bis 13-Jährige. Aktuell beschäftigen sich die Georanger auch mit der Entwicklung von Erlebnisangeboten zum Thema Grundwasser im Park Canitz (Gemeinde Thallwitz). Im Sommer folgt die Produktentwicklung für das Geoportal im Herrenhaus Röcknitz. „Die Ergebnisse sollen erstmals zum Tag des Geotops am 20. September in Röcknitz sichtbar werden.“ In Arbeit sind zudem eine Kaolinroute für Colditz, Angebote rund ums Dorf der Steine in Beucha sowie Touren für Kössern und den Thümmlitzwald.

Ausbildung der Georanger wurde mit Leader-Geld gefördert

„Begeistern Sie Gäste zwischen 4 und 100 Jahren für den Geopark und die Spuren des Supervulkanismus“, gab Gerhard Gey, Präsident des Geoparks, den Rangern zum Abschluss mit auf den Weg. Deren Ausbildung wurde über die Leader-Entwicklungsstrategie gefördert. Die Regionalmanagements Leipziger Muldenland, Land des Roten Porphyrs, Sächsisches Zweistromland/ Ostelbien und Sachsenkreuz plus kooperierten dafür.

Angebote des Geoparks unter: www.geopark-porphyrland.de

Von Simone Prenzel