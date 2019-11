Gerätehäuser in Beucha, Grimma und Machern aufgebrochen

Grimma/Beucha/Machern

Mehrere Gerätehauser von Feuerwerk und Technischem Hilfswerk sind am Dienstag und Mittwoch aufgebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, waren Dieben am Dienstag in das Gerätehaus in Beucha eingestiegen. In der gleichen Nacht schlugen Einbrecher im Gerätehaus von Grimma, Hengstbergstraße zu. In der darauffolgenden Nacht war das Gerätehaus in Gerichshain Ziel von Einbrechern. Hier gelangten sie jedoch nur in den Lagerraum. In allen drei Fällen wurde erheblicher Schaden angerichtet. In Grimma vermissen die Kameraden sogar technische Geräte und Werkzeuge.

Von LVZ