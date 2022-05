Geräusch und Treppe: Neue Roggenmühle in Grimma bleibt ein Sorgenkind

Grimma

Die im historischen Kleid wiedererrichtete Roggenmühle in Grimma bleibt ein Sorgenkind. Nach wie vor ist nicht klar, wie man dem störenden Brummen im Gebäude beikommen kann. Solange das Geräusch vorhanden ist, schließen sich eine Nutzung der Herbergsräume und der Wohnung unterm Dach aus. 

Grimmas OB: Ältere Turbine ist der Verursacher

Laut Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) ist zwar zu 99 Prozent bewiesen, dass die ältere der beiden Wasserkraftturbinen zwischen Weizen- und Roggenmühle der Emittent des Brummens ist. „In unserem Beisein wurde sie abgeschaltet, während die neuere weiterlief. Und wir haben nichts mehr gehört“, erklärt der Rathauschef. Doch wo oder wie der Schall übertragen wird, bleibt ein Rätsel. Berger spricht von einer Schallbrücke.

Neuerliche Messung durch Akustik-Fachmann

Die Stadt Grimma hat die ECO Akustik GmbH aus Leipzig ins Boot geholt, deren Sachverständiger bereits zwei Messreihen vorgenommen hat. Mitte Mai soll der Akustik-Experte im Beisein des Turbinen-Betreibers und der Stadt Grimma eine dritte Untersuchung vornehmen. Dabei werden die Generatoren schrittweise abgestellt, erläutert Hochbauamtsleiterin Ute Hoppe. Die Messung dauere etwa drei Stunden. So soll ihren Worten zufolge festgestellt werden, „welches Szenario zu welcher Belastung im Haus“ führt.

Zwei Möglichkeiten, das Problem zu beheben

Aus Bergers Sicht gibt es zwei Möglichkeiten, das Problem aus der Welt zu schaffen. Nach Lokalisierung der Schallbrücke könnte versucht werden, eine bautechnische Abkopplung des Gebäudes vorzunehmen. Falls die Brücke überhaupt gefunden wird. Ein Austausch der alten Stromturbine erscheint dem Oberbürgermeister deshalb als bessere Lösung. „Aber der Eigentümer hält sich an die Grenzwerte, warum sollte er das tun“, fragt er sich selbst. „Es ist eine sehr verfahrene Situation.“

Neue Roggenmühle grenzt an Hochwasserschutz-Anlage

Berger zufolge wurden schon im Vorgängerbau durch die Luft übertragene Turbinengeräusche vernommen. Jetzt liegt der Fall anders. Der neue Bau lastet ungleich schwerer aufs Fundament und ist mit der Hochwasserschutz-Anlage verbunden. „Nach etwa 90 Prozent der Fertigstellung des Korpus’ gab es die Geräuschmehrung“, erläutert der Rathauschef. Der dauerhafte Ton im neuen Haus ist so störend, dass Übernachtungsgäste kein Auge zubekommen würden.

Die wieder aufgebaute Roggenmühle in Grimma. Das Problem mit dem Geräusch im Inneren verhindert nach wie vor die eigentliche Nutzung. Quelle: Frank Prenzel

Solange der Seesportverein „Albin Köbis“ nur die Bootshalle und Lager im Erdgeschoss und die Räumlichkeiten im ersten Obergeschoss nutzen kann, muss er auch nicht die Nebenkosten der gesamten Roggenmühle stemmen. „Wir erheben nicht mehr als früher“, sagt der Oberbürgermeister mit Verweis aufs abgerissene Vereinsheim auf der anderen Muldenseite.

Grimmas Seesportverein belastet die Situation

Vereinschefin Iris Berg-Bujak ist jedoch alles andere als glücklich mit der Situation. Zumal der zweite Fluchtweg fehlt. Die Betontreppe in einem der beiden Zugänge musste ihren Worten zufolge wieder „herausgesägt werden“, weil sie nicht Tüv-gerecht gewesen sei. Nun sei dieser Aufgang schon vier Monate lang ohne Treppe, der Verein könne aufgrund der Unfallgefahr auch nicht ins Büro und habe den Schulungsraum vollstellen müssen.

Herberge und Wohnung im Haus nicht nutzbar

32 Schlafplätze erstrecken sich im zweiten Obergeschoss über mehrere Räume. „Wir haben Projekte geplant, bei denen die Übernachtung eine große Rolle spielt“, erläutert Berg-Bujak das Konzept des Vereins. Doch selbst der Veranstaltungsraum werde derzeit wegen der Unsicherheit und Begrenzung auf zehn Personen kaum nachgefragt, so die ehrenamtliche Vereinsvorsitzende. „Wir sind nicht in der Lage, Einnahmen zu generieren“, so dass selbst die anteiligen Betriebskosten zur Last fallen. Das Gebäude sei sehr schön und alles schick, aber für Feierlichkeiten und Veranstaltungen momentan kaum nutzbar. Die nervige Geräuschkulisse ist Berg-Bujak zufolge allgegenwärtig. Sogar im Fitnessraum. Yoga zum Beispiel sei nicht möglich.

Im September Deutsche Meisterschaft im Kutterrudern

Der Seesportverein hat schon geraume Zeit den Zuschlag der Deutschen Meisterschaft im Kutterrudern in der Tasche. Per Ringtausch mit befreundeten Vereinen konnte der Wettkampf in Grimma ins Jahr 2022 geschoben werden und steht nun für den 17. und 18. September im Sportkalender. „Mit der Meisterschaft wollen wir das Haus präsentieren“, sagt Berg-Bujak und spricht von einem modernen Vorzeigeobjekt für Projekte, Ausbildung und Wettkämpfe. Indes fehlt ihr der Glaube, dass bis dahin alle Probleme beseitigt sind. Ob die Kampfrichter und hohen Gäste wie geplant in der Roggenmühle übernachten können, ist alles andere als gewiss.

