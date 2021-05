Gerüste an Grundschule Naunhof fallen in Kürze

Naunhof

Die Gerüste sollen fallen am Anbau der Grundschule Naunhof. Voraussichtlich diese Woche, spätestens aber nächste, kündigt der amtierende Bauamtsleiter Thomas Hertel an. „Bis dahin ist die Fassade fertig“, sagt er und versichert: „Wir liegen genau im Plan.“ Will heißen, es wird am Ziel festgehalten, Kinder ab dem kommenden Schuljahr in dem Gebäude empfangen zu können.

Auf ein Richtfest hatte die Kommune wegen der Corona-Bestimmungen verzichtet. Still und leise wurde der Rohbau schon im vergangenen Jahr weitgehend abgeschlossen. „Auch das Dach war drauf, damit es nicht reinregnet und über den Winter der Innenausbau begonnen werden konnte“, erklärt Hertel.

Innenausbau läuft

Die Leitungen für Elektrik, Wasser, Abwasser, Lüftung, Telefon und Breitband sind installiert. Zurzeit wird in den Räumen gemalert und tapeziert. Im Anschluss sollen Schallschutzdecken eingezogen, Fußbodenbeläge ausgelegt und Heizungen montiert werden. Zum Schluss sind die digitalen Tafeln anzubringen und die Räume zu möblieren. „Wir kaufen zwar neue Tische und Stühle, nutzen aber auch jene, mit denen wir die Container ausgestattet hatten“, sagt Hertel.

Schule wird weitgehend barrierefrei

Diese Container, von denen er redet, waren als Übergangslösung aufgestellt worden und sollen verschwinden, sobald der Verbindungsbau zwischen Haupthaus und Alter Schule eingeweiht ist. Das Gebäude wird vier Klassenräume mit Aussicht auf den Roten Platz beziehungsweise den Schillerpark, ein Musikzimmer, Umkleiden, ein Lager und einen Hausmeisterraum beinhalten. In die oberen Etagen gelangen Schüler und Lehrer dann nicht nur über Treppen. Im Innenhof wird ein Fahrstuhl angesetzt, so dass der Großteil des Schulkomplexes dann als barrierefrei gilt.

Schutz gegen Graffiti

Außen wurde der Anbau mit Kunststoffplatten verkleidet. „Sie sind robuster als einfacher Putz“, erklärt Hertel. „Es kommt zu keinen Schäden, wenn mal ein Fahrrad anlehnt oder ein Ball dagegen fliegt.“ Der untere Bereich wurde mit einer speziellen Beschichtung versehen, damit sich Graffiti leichter entfernen lassen. Die Fenster erhalten einen Sonnenschutz.

Eröffnung mit neuem Schuljahr

Nach anfänglichen Verzögerungen sagt Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad (parteilos): „Ich freue mich, dass wir derzeit genau im Plan liegen und den Anbau bedarfsgerecht mit Beginn des neuen Schuljahres eröffnen können.“ Auch mit der Finanzierung kommt die Stadt wie geplant hin. Von den 2,1 Millionen Euro Gesamtkosten erhält sie 40 Prozent als Fördermittel, den Rest muss sie selbst bezahlen.

Zuzug von Kindern erwartet

Doch damit ist Naunhof nicht raus aus dem Schneider. „Ich sehe auch mit einem traurigen Auge auf das Projekt“, räumt Conrad ein. „Denn wir können uns nicht zurücklehnen.“ Wie berichtet, steht der Stadt eine zweite Erweiterung der Grundschule bevor, die wahrscheinlich noch mehr ins Geld gehen wird, weil die Bildungsstätte voraussichtlich im nächsten Jahr von der Vier- zur Fünfzügigkeit übergeht. Durch die zahlreichen neuen Wohngebiete, die gegenwärtig in Naunhof aus dem Boden gestampft werden, ist mit einem starken Zuzug junger Familien mit kleinen Kindern zu rechnen.

Oberschule bedarf auch der Erweiterung

In der Folge dürfte sich die demografische Entwicklung auch auf die Oberschule auswirken. Dort werden zurzeit manche Klassenstufen in drei, andere in vier Zügen unterrichtet. „Wir kämpfen um die Anerkennung einer kompletten Vierzügigkeit. Doch das Landesamt für Schule und Bildung lehnt diese ab“, erläutert Bürgermeisterin Conrad. Die Zustimmung der Behörde wird aber gebraucht, um Fördermittel für die notwendige Erweiterung akquirieren zu können.

