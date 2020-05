Die Gesangsgruppe Grimma e.V. – ein Frauenchor unter Leitung von Ekkehard Schmidt – probt immer Dienstag abends in der Begegnungsstätte der Volkssolidarität Am Pulverturm 2 in Grimma-Süd. Die Corona-bedingte Pause hat endlich ein Ende. Jetzt ist aber Abstand beim Singen angesagt. Quelle: Thomas Kube