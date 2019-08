Grimma

In Grimma meldete sich am Sonntagnachmittag eine 29-Jährige bei der Polizei, nachdem sie nach mehrstündiger Abwesenheit zu ihrer Wohnung zurückkehrte. Sie musste feststellen, dass die Wohnungstür gewaltsam geöffnet wurde. Als die Beamten zur Anzeigenaufnahme vorbei kamen, stellten sie in der Wohnung mehrere Fahrräder und Fahrradteile fest.

Der Verdacht, dass es sich um Diebesgut handelt könnte, erhärtete sich zumindest bei einem Fahrrad, das in Borna als gestohlen gemeldet war. Die Fahrräder wurden sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun gegen mehrere Wohnungsnutzer wegen Fahrraddiebstahls. Ob aus der Wohnung etwas gestohlen wurde, konnte nicht festgestellt werden.

Von LVZ/gap