Gewerbeamt fürs Partheland nimmt in Naunhof Betrieb auf

Naunhof/Großpösna

Seinen Betrieb nahm das zentrale Gewerbeamt für die Region Partheland im Naunhofer Rathaus auf. Zunächst noch mit beschränkter Reichweite, denn es betreut vorerst nur die Unternehmer aus der Stadt inklusive ihrer Verwaltungsgemeinschaft und die von Großpösna. Nach und nach sollen aber auch jene aus den anderen Kommunen des Verbundes dort ihre Ansprechpartner finden.

Bearbeitung der An-, Um- und Abmeldungen von Unternehmen, Vergabe von Reisegewerbekarten, Zuarbeit zu Zuverlässigkeitsprüfungen – die Aufgaben eines Gewerbeamtes sind vielfältig. Andererseits nimmt die Arbeit in Provinzrathäusern nicht so viel Zeit in Anspruch, das damit jeweils ein Verwaltungsangestellter voll ausgelastet wäre. Normalerweise erledigte sie ein Beschäftigter nebenbei mit. In Großpösna war das beispielsweise eine Standesbeamtin, in Naunhof Uwe Hankwitz vom Ordnungsamt.

Kräfte sollen gebündelt werden

„Das Problem bestand darin, dass niemand unsere Mitarbeiterin vertreten konnte, wenn sie im Urlaub oder krank war. Pro Jahr ließ sich im Schnitt sechs Wochen lang die Arbeit nicht ausführen“, erklärt Großpösnas Hauptamtsleiter Daniel Strobel. „So wurde ziemlich schnell die Idee einer Zentralisierung geboren, als wir uns im Partheland zusammengefunden und nach Synergien gesucht hatten.“ Naunhof mit Parthenstein und Belgershain sowie Brandis, Borsdorf, Großpösna und Machern erklärten die Absicht, ihre Kräfte zu bündeln und ein gemeinsames Gewerbeamt mit Sitz in Naunhof zu schaffen.

Großpösna als erster Partner dabei

Dieses Frühjahr schritten Naunhof und Großpösna voran. Sie schlossen einen Vertrag und bereiteten von da an die Übergabe der Akten vor. Die ländliche Gemeinde forstete sie vor dem Abtransport nach Naunhof gründlich durch, um sie von Karteileichen zu befreien. Inklusive Aktenschrank gingen sie dann auf die Reise zu einem Raum im Erdgeschoss des Naunhofer Rathauses, wo sie Hankwitz am 1. Juli unter seine Fittiche nahm.

Daten sollen digitalisiert werden

Mit rund 1400 Gewerbetreibenden aus der Verwaltungsgemeinschaft hatte er es bisher zu tun, nun kamen zirka 620 aus Großpösna hinzu. Den eigenen Aktenbestand hatte er in der Vergangenheit schon zu 90 Prozent digitalisiert. „Das habe ich auch mit den Daten vom Dorf vor, die vollständig in Papierform eintrafen“, kündigt er an. Bei Abwesenheit wird ihn künftig Nadine Salewsky aus dem Ordnungsamt vertreten. „Damit haben wir immer einen Spezialisten vor Ort, was die Qualität und den Service für Gewerbetreibende steigert“, meint der zweite Stellvertreter der Großpösnaer Bürgermeisterin, Thomas Fröhlich (SPD).

Umlage zu zahlen

Dass die Landgemeinde durch die Delegierung der Aufgabe, für die sie eine Umlage an Naunhof zahlen muss, einen Verlust erleidet, kann Fröhlich nicht erkennen. Und Strobel sieht keine Nachteile für die Gewerbetreibenden. „Dadurch, dass wir in Richtung Digitalisierung gehen, können sie bald ihre An- und Abmeldungen von zu Hause aus erledigen“, erklärt er. „Die räumliche Entfernung wird also nicht mehr entscheidend sein.“

Warnung vor Abbrechen des Prozesses

Naunhofs Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad (parteilos) wünscht sich , dass sich jetzt die anderen Kommunen des Parthelands anschließen. „Brandis war eigentlich als nächstes geplant, doch dort gibt’s noch einige Punkte mit dem Stadtrat zu klären. Vielleicht können wir Machern vorziehen“, reißt sie momentane Schwierigkeiten an und mahnt: „Es wäre fatal, wenn der Prozess ins Stocken geraten oder gar abgebrochen würde.“ Die Kooperation mit Großpösna bezeichnet sie zugleich als ersten Schritt hin zum grundzentralen Verbund, den beide Kommunen seit kurzem bilden.

Von Frank Pfeifer