Muldental

Nachdem sich eine dunkle Wolkenfront schon am Mittwochvormittag über das Muldental gelegt hatte, blieben dennoch in dieser Region die erhofften Niederschläge aus. Stattdessen hatte sich Petrus bereits in Leipzig ausgeheult und dort für örtliche Überschwemmungen gesorgt. Deshalb blieb offenkundig fürs Muldental nichts mehr vom ersehnten Nass übrig. Doch am späten Nachmittag traf es dann auch das Muldental. Ein nur kurzes aber dennoch kräftiges Gewitter zog gegen 17.30 Uhr über Stadt und Land hinweg und hatte neben Blitz und Donner sowie bedrohliche Sturmböen teils ergiebige Regenfälle im Schlepptau.

Viel Regen in wenigen Minuten

Die Regenmesser füllten sich mancherorts deutlich über 20 Millimeter binnen weniger Minuten. Zudem gab es einen Temperatursturz von gut zehn Grad Celsius, sodass der Schwüle rasch ein Ende gesetzt werden konnte. Zu nennenswerten und nachhaltigen Überschwemmungen ist es jedoch nicht gekommen. Einzig aus Fuchshain bei Naunhof wurde bekannt, dass die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr alle Hände voll zu tun hatten, um einen Keller auszupumpen. Nach gut 30 Minuten war der Spuk vorbei und der Himmel riss wieder auf, sodass man hier und da sogar noch den Sonnenuntergang beobachten konnte.

Von Frank Schmidt