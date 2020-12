Gibt es bald weniger Kleingärten in Colditz?

Colditz

Fünf Kleingartenvereine gibt es in der Colditzer Kernstadt. Und deren Verpachtungsquote kannte in den vergangenen Jahren nur eine Richtung - die nach unten. Mittlerweile sind nur noch wenig mehr als die Hälfte der insgesamt 422 Parzellen verpachtet. Und eine Reihe von Faktoren sprechen dagegen, dass sich an dieser Situation in den nächsten Jahren Grundlegendes ändern wird. Auf der anderen Seite sucht die Stadt händeringend nach Bauland, was den Regionalverband Muldental der Kleingärtner bereits vor einigen Jahren die Suche nach einer Lösung hat aufnehmen lassen.

Keine Neuverpachtungen mehr

Über das Ergebnis hatten nun die Colditzer Stadträte in ihrer jüngsten Sitzung zu befinden. Und sie fassten den einstimmigen Beschluss, den aus dem Jahr 1999 datierten Generalpachtvertrag zwischen der Stadt als Verpächter und dem Verband als Generalpächter um eine Zusatzvereinbarung zu ergänzen. Deren Kernpunkte sind zum einen die Verpflichtung der beiden Vereine „ Heimatturm“ und „Eintracht“, keine Neuverpachtungen vorzunehmen, und zum anderen die Freigabe beider Sparten zur vollständigen Überplanung.

Im Zuge dieser soll das Areal der Sparte „ Heimatturm“ bis zu einem Bestand von 70 Parzellen erhalten bleiben, wohingegen jenes der Sparte „Eintracht“ zu 100 Prozent für den Wohnungsbau in attraktiver Lage vorgesehen ist. Des Weiteren können einige ehemalige „ Heimatturm“-Parzellen, die sich aufgrund ihrer Topografie nicht für den Eigenheimbau eignen, zurückgebaut und renaturiert werden. Damit stehen diese als Ausgleichsflächen für anderweitige städtische Bauprojekte zur Verfügung.

Kleingärten in Stadtentwicklung einbezogen

Der Präsident des Regionalverbandes, Frank Lichtenberger, zeigt sich hoch erfreut über das einstimmige Votum der Colditzer Räte. „Hinsichtlich seines in die Zukunft weisenden Kleingarten-Managements ist Colditz den anderen Kommune im Verbandsgebiet weit voraus, schon frühzeitig hat die Stadt das Thema Kleingärten in seine Stadtentwicklung einbezogen“, so Lichtenberger, der in dieses sein Lob die Sparten ausdrücklich einschließt.

„Sie haben die Sache mit der nötigen Weitsicht und dem entsprechenden Verständnis begleitet und dabei das Allgemeinwohl im Auge behalten, wofür ich meinen Hut ziehe“, so der Verbandspräsident, der auf die Dimensionen des in Colditz auf den Weg gebrachten Prozesses hinweist. „Hierbei geht es um nicht weniger als die Hälfte der bislang für das Kleingartenwesen genutzten Flächen, und damit kommt der Stadt in Sachsen zweifellos ein Alleinstellungsmerkmal zu.“

Leerstand soll deutlich abgebaut werden

In den nächsten zehn Jahren soll die Umstrukturierung umgesetzt werden. Konkret heißt das, freie Parzellen sollen nicht wieder verpachtet werden. Zudem sollen Kleingartenbesitzer ein Umzug in andere Anlagen vermittelt werden. Das über allem stehende Ziel des Verbandes ist es dabei in Colditz wie in den zwölf anderen Muldentaler Kommunen, in den nächsten fünf Jahren den Leerstand in den Kleingartenvereinen deutlich abzubauen.

„Mit der Reduzierung der Parzellen im Stadtgebiet und dem damit schwindenden Gesamtangebot helfen wir zugleich den Kleingartenvereinen in den Ortsteilen“, gibt Lichtenberger zu bedenken und macht darüber hinaus deutlich, dass mit dem Überplanungs-Prozess Druck von den beiden Vereinen „ Heimatturm“ und „Eintracht“ genommen wird.

„Wir entfernen das über ihnen schwebende Damoklesschwert des erzwungenen Rückbaus und der mit diesem auf sie zukommenden hohen Kosten, während wir gleichzeitig für die Stadt Ausschau nach Fördermitteln für die Nachnutzung der Flächen halten“, so der Regionalverbands-Präsident.

Von Roger Dietze