Giebel der Alten Brauerei in Colditz droht abzustürzen

Colditz

Am Colditzer Markt ist Gefahr im Verzug. Und zwar in Gestalt des ebenso betagten wie maroden Gebäudes der Alten Brauerei. Deshalb muss und will die Stadt zeitnah handeln. „Wir werden eine Notsicherung des Giebels in die Wege leiten“, informiert Bürgermeister Robert Zillmann (parteilos). Diesem zufolge hat ein im vergangenen Jahr erstelltes Sicherungs- sowie ein Holzschutzgutachten das Ergebnis erbracht, dass der Giebel abzustürzen drohe. „Dass das Dach total kaputt ist, erkennt selbst der Laie von außen“, so Zillmann. Seit mehreren Jahren schützten Absperrgitter Passanten vor herab fallenden Ziegeln, jetzt müsse zügig gehandelt werden. „Wir befinden uns diesbezüglich bereits in Abstimmungen mit dem Denkmalschutz“, so der Rathauschef.

Lesen Sie auch Die alte Brauerei von Colditz und ihr Ruf als Hall of Fame

Die sich über mehrere Gebäude erstreckende Alte Brauerei kann auf eine über 400-jährige Geschichte zurückblicken. 1594 gegründet, gehörte die Brauerei zu DDR-Zeiten unter dem Namen VEB Brauerei Colditz zum VEB Getränkekombinat Leipzig. 1996 wurde der Betrieb eingestellt. Die Insolvenz eines Investors führte schließlich zur endgültigen Stilllegung der gewerblichen und industriellen Produktion. Knapp 20 Jahre stand danach das Gebäudeensemble leer, bis 2016 der Stadtrat gründe Licht zum Erwerb der Immobilie durch die Kommune gab.

Anzeige

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Planungen zur Wiederbelebung angelaufen

Parallel zu den Sicherungsmaßnahmen laufen die Planungen zur Wiederbelebung des Gebäudekomplexes, zu dessen Zweck sich die Stadt an einem Projekt des Leipziger Instituts für Kommunikation gGmbH (LEIIK) beteiligen möchte. Ziel dieser Beteiligung ist es dem Colditzer Bürgermeister zufolge, das historische Gebäude mittelfristig einer Nutzung zuzuführen. „Als Projektkommune haben wir die Chance, dass sich Fachleute mit den wichtigsten und drängendsten Fragen des denkmalgeschützten Gebäudes befassen“, so Zillmann. Vor dem Hintergrund, mögliche Nutzungskonzepte zu entwickeln, würden bautechnische Bereiche wie die Statik sowie der Brandschutz analysiert.

Wie berichtet, bildete die Alte Brauerei auch einen Schwerpunkt innerhalb des Projektes „Offene Orte“. Das Seminar wurde vor zwei Jahren von der Lokalen Aktionsgruppe Leipziger Muldenland gemeinsam mit Wissenschaftlern und Studenten der TU Dresden initiiert“. Es brachte unter anderem Klarheit über Räumlichkeiten und Funktionen. So waren sich die Beteiligten schnell einig, dass der Zuschnitt der Räume die von der Bürgerschaft gewünschte Ansiedlung eines Drogeriemarktes nicht hergibt. Durchaus denkbar wäre aber die Unterbringung der Tourist-Info in dieser denkmalgeschützten Immobilie.

Ein neues Geschäftskonzept

Vorstellbar wäre alternativ oder gleichzeitig der Bezug von Teilen des Ensembles durch Kultur- und Kunstschaffende. In diesem Zusammenhang fiel auch das Stichwort „Coworking Spaces“. Dieser Anglizismus steht für Geschäftskonzepte, die Arbeitsplätze und Infrastruktur wie digitales Netzwerk, Drucker, Scanner, Telefon sowie Besprechungsräume zeitlich befristet zur Verfügung stellen. Die Mischung verschiedener Berufe und die geringere Verbindlichkeit unterscheidet solcherart Coworking Spaces von den herkömmlichen Bürogemeinschaften.

Von Roger Dietze