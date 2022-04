Glasfaser-Ausbau startet in Grimma: Wann kommt welche Ortschaft dran?

Grimma/Dürrweitzschen

Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) konnte sich einen kleinen Aprilscherz nebst Seitenhieb nicht verkneifen, als am Freitag in Dürrweitzschen der erste Spatenstich fürs städtische Breitbandnetz gesetzt wurde. „Leider ist mir heute mitgeteilt worden, dass alle Anträge zurück nach Dresden und gegendert werden müssen“, ulkte er. „Deswegen können wir heute nicht starten.“

Vorbereitung nahm in Grimma mehrere Jahre in Anspruch

Spaß beiseite: Nach vielen Worten griffen mehrere Protagonisten für den symbolischen Akt zur Schaufel, womit nach mehrjähriger Vorbereitungszeit der Bau des städtischen Glasfasernetzes beginnt. 2016 hatte die Stadt eine Breitbandstudie in Auftrag gegeben und damit erste Voraussetzungen für die Förderung des schnellen Internets geschaffen.

Start für den Bau des städtischen Glasfasernetzes: Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger bei seiner Rede in Dürrweitzschen. Quelle: Thomas Kube

Der Ausbau erfolgt bis Ende 2024 in sieben Abschnitten, sogenannten Clustern. Grimma bekommt das Geld von Bund und Land für die unterversorgten Adressen. Um die sogenannten Weißen Flecken zu tilgen (momentan unter 30 Mbit/s), fließen 51 Millionen Euro in die Stadt. 7400 Haushalten und Unternehmen wird damit der kostenlose Anschluss ans zukunftsfähige Gigabit-Internet ermöglicht. Auch für die Grauen Flecken (unter 100 Mbit/s) ist Berger zufolge die Finanzierung jetzt in trockenen Tüchern, was in Grimma 2200 weitere Adressen betrifft.

In dieser zeitlichen Abfolge erfolgt Grimmas Breitband-Ausbau Der Ausbau des städtisches Breitbandnetzes von Grimma erfolgt in sieben Clustern. Das ist die Reihenfolge und momentan fixierte zeitliche Abfolge. Die Bauzeit beträgt jeweils etwa ein Jahr. Cluster 1 – Dürrweitzschen. Baustart am 1. April 2022 für folgende Ortschaften: Ragewitz, Papsdorf, Kuckeland, Pöhsig, Haubitz, Nauberg, Ostrau, Motterwitz, Böhlen, Seidewitz, Keyselwitz und Zeunitz. Cluster 2 – Grimma Nord. Baustart im Herbst 2022 für folgende Ortschaften: Bahren, Beiersdorf und nördliches Stadtgebiet von Grimma. Cluster 3 – Grimma Süd. Baustart im November 2022 für folgende Ortschaften: Großbardau, Waldbardau und südliche Stadtgebiete von Grimma mit Nimbschen. Cluster 4 – Großbothen. Baustart im Februar 2023 für folgende Ortschaften: Großbothen, Bernbruch, Schaddel, Förstgen, Kleinbothen, Kössern und Kleinbardau. Cluster 5 – Roda/Mutzschen. Baustart im zweiten Quartal 2023 für folgende Ortschaften: Vierteln, Göttwitz, Roda, Serka, Jeesewitz, Mutzschen, Gaudichsroda, Wagelwitz, Wetteritz, Gastewitz, Köllmichen, Prösitz und Merschwitz. Cluster 6 – Neunitz/Grechwitz. Baustart im Herbst 2023 für folgende Ortschaften: Dorna, Grottewitz, Höfgen, Schkortitz, Neunitz, Golzern, Kaditzsch, Döben, Zaschwitz, Deditz, Bröhsen, Naundorf, Grimma und Grechwitz. Cluster 7 – Nerchau. Baustart im November 2023 für folgende Ortschaften: Fremdiswalde, Thümmlitz, Nerchau, Cannewitz, Schmorditz, Löbschütz, Würschwitz, Gornewitz und Denkwitz.

Im ersten Schritt werden bis Ende 2022 rund um Dürrweitzschen 800 Haushalte erschlossen. Allein dafür sind 64 Kilometer Leitungen zu verlegen und 41 Verteiler zu bauen, der Hauptverteiler kommt ins Gewerbegebiet am Wachhübel. Am Ende werden es über 300 Kilometer Trasse sein, die das geförderte Netz umfasst. „Unser Anspruch ist es, jedes Haus mit einem Glasfaseranschluss zu versehen, und läge es mitten im Wald“, betonte Rathauschef Berger. „Das ist kommunale Daseinsfürsorge für den ländlichen Raum.“

Bislang größtes Infrastrukturprojekt für die Stadt Grimma

Berger zufolge ist es das bislang größte Infrastrukturprojekt der Stadt Grimma und nach Schwarzenberg in ganz Sachsen das zweitgrößte kommunale Breitbandvorhaben. Doch er hadert wie immer mit den langwierigen Verfahren und bürokratischen Prozessen. Für jeden, wie eine Fertigteilgarage aussehenden Hauptverteiler „mussten wir einen Bauantrag stellen“, erläuterte er. Es sei geprüft worden, ob die sich ins Ortsbild einfügen oder ob eine denkmalschutzrechtliche Sichtachse verletzt wird. Eines sollte ein Satteldach bekommen, ein anderes ein angemaltes Fenster. Fürs letzte sei sogar ein energetischen Gutachten gefordert worden, schüttelt der 54-Jährige den Kopf. „Es war schon teilweise absurd“, sagte Berger nicht ohne Neid auf Elon Musk, der in nur zwei Jahren seine Autofabrik in die brandenburgische Landschaft setzen konnte.

Die Stadt Grimma hat sich für das sogenannte Betreibermodell entschieden. Das Glasfasernetz bleibt in städtischer Hand und wird an den nach einer Ausschreibung gebundenen Betreiber, die Vodafone Deutschland, verpachtet. „Damit haben wir einen professionellen Partner gefunden, der uns die nächsten Jahrzehnte begleiten wird“, so Berger. Die Vision sei aber, eines Tages sämtliche kommunale Daseinsfürsorge in die Hand der Stadtwerke zu legen.

Vertreter von Ministerium: Finanzierung war Hindernisgrund

In Vertretung von Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) war Digitalisierung-Abteilungsleiter Dirk Orlamünder aus Dresden angereist. Er gestand ein, dass in Sachsen spät auf Glasfaser gesetzt wurde und das Thema der Finanzierung ein wesentlicher Hindernisgrund für den Ausbau gewesen sei. „Das Ganze kam erst in Schwung, als die Staatsregierung sagte, wir gehen mit 100 Prozent rein.“ Jetzt sei eine „schöne Dynamik“ zu verzeichnen.

Breitband GmbH kümmert sich um den Rest des Kreises Leipzig

Das Betreibermodell sei vielleicht ein Stück weit teurer, aber die bessere Option, weil die Infrastruktur und das Anlagevermögen in öffentlicher Hand blieben, sagte Landrat Henry Graichen (CDU). „Langfristig ist es die richtige Strategie, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen.“ Neben Grimma und dem Wurzener Land sorgt sich die Breitband GmbH um den Rest des Landkreises. Bei den Weißen Flecken seien das 3000, bei den Grauen Flecken über 13 000 Grundstücke, so Graichen.

Beim Glasfaser-Ausbau setzt Grimma auf „Fiber to the Home“ (FTTH), bei dem jedes Haus mit einer eigenen Leitung an den Verteiler kommt. Dadurch muss die Bandbreite nicht mit anderen Haushalten geteilt werden. Nach Angaben der Stadt wird durch den Anschluss von Standorten auch die Mobilfunkversorgung vom Netz profitieren.

Von Frank Prenzel