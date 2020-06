Glasfaser für Trebsen: Bundesstraße muss voll gesperrt werden

Trebsen

Noch in dieser Woche erwartet die Deutsche Glasfaser ( DG) die Genehmigung aus dem Landratsamt, eine Leitung von Altenhain nach Trebsen ziehen zu dürfen. Das sagte Mirko Ertel, Projektmanager Bau des Unternehmens, am Dienstagabend in der Stadtratssitzung. Sein Ziel sei es weiterhin, in diesem Jahr alle Arbeiten in der Kernstadt zu beenden. Für Seelingstädt bleiben die Aussichten düster.

Sobald die Erlaubnis erteilt ist, Trebsen von Altenhain aus an das Glasfasernetz anzuschließen, will die DG eine verkehrsrechtliche Anordnung beantragen. Eine solche braucht sie, weil sie in die Ortsverbindungsstraße eingreifen muss. Auf dieser wird laut Ertel mit einer Vollsperrung zu rechnen sein. Ungefähr einen Monat soll es dauern, die Hauptleitung zu verlegen.

Genehmigung für B 107 steht noch aus

„Sobald sie im Boden liegt und der Hauptverteiler hergestellt ist, können wir damit beginnen, die Anschlüsse in Trebsen zu aktivieren“, kündigte Ertel an. Wann das für die DG-Kunden entlang der Bundesstraße 107 passiert, kann aber noch niemand voraussagen. Markus Praprotnick ( CDU) fragte kritisch an, warum das Telekommunikationsunternehmen dort überhaupt noch nichts getan hat. „Wir warten auf eine Genehmigung vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr“, antwortete Ertel.

Dieses Amt machte der DG auch hinsichtlich des Glasfaser-Ausbaus von Seelingstädt einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. Ursprünglich sollte die Hauptleitung von Altenhain über diesen Ortsteil nach Trebsen verlaufen. Weil aber für die Sanierung der Seelingstädter Ortsdurchfahrt, der Staatsstraße 47, ein Planfeststellungsverfahren läuft, bleibt das Dort außen vor. Würde jetzt ein Kabel verlegt, kann beim Straßenbau keine Rücksicht darauf genommen werden, hieß es aus Dresden. Das heißt, es würde zerstört und müsste durch ein neues ersetzt werden. Sowas kann und will sich die DG nicht leisten. Deshalb plante sie um und will nun die Leitung direkt von Altenhain nach Trebsen ziehen.

Seelingstädter fordern Alternative

Manfred Müller (Bürgerinitiative für eine sichere Zukunft) erneuerte seinen Vorwurf, die DG habe die Seelingstädter nur als Stimmvieh benutzt, um Trebsen in Gänze zu erschließen, denn in der Stadt allein wären nie genügend Kunden zusammengekommen. Seiner Ansicht nach könne schon jetzt ein Kabel von Altenhain nach Seelingstädt verlegt werden, das sowieso für einen späteren Ringschluss benötigt würde. Über die vorhandenen Strom- und Telefonmasten sei es doch sicher machbar, wenigstens einen Teil des Orts anzubinden.

Deutsche Glasfaser lehnt ab

Das verneinte Ertel. Ein Ringschluss auf engem Raum sei nicht geplant, sondern werde in einem viel größeren Radius von Brandis aus über Großpösna, Fuchshain, Trebsen und Geithain zurück nach Brandis geschaffen. So ein System soll dafür sorgen, dass bei technischen Störungen die Anschlussnehmer so schnell wie möglich über ein anderes Kabel versorgt werden. Mal eben eine Verbindung von Altenhain nach Seelingstädt über Felder ist laut Ertel außerdem nicht drin, weil dann Nutzungsverträge mit den Eigentümern abgeschlossen werden müssten. Und Freileitungen an Straßenmasten wären die Technik des vergangenen Jahrhunderts, derer sich die DG grundsätzlich nicht bedient.

Nichtsdestotrotz betrachtet das Unternehmen die Seelingstädter nach Ertels Worten nicht als Stimmvieh, sondern als potenzielle Kunden. „Es bedeutet für uns einen herben Rückschlag, dass wir sie nicht versorgen können“, erklärte er, und versprach: „Wir wollen sie nicht im Stich lassen, sondern schließen sie an, sobald die Staatsstraße ausgebaut wird und wenn das dann noch gewünscht wird. Erste Vorbereitungen dafür treffen wir schon jetzt.“

Kernstadt soll bis Jahresende am Netz sein

In Altenhain ist die DG durch, sie beseitigt letzte Mängel nach der Abnahme. „Auch in der Kernstadt stellen wir am Ende alle provisorisch verschlossenen Stellen in Gehwegen und auf Straßen so her, wie wir sie vorgefunden haben oder noch besser“, erklärte Ertel. Geschehen solle das, wenn sämtliche Anschlüsse aktiviert sind, womit bis Jahresende zu rechnen sei.

