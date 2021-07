Glasfaser für unterversorgte Otterwischer Haushalte

Otterwisch

„Ich war eigentlich davon ausgegangen, dass wir eine gute Versorgung mit schnellem Internet haben“, sagt Otterwischs Bürgermeister Matthias Kauerauf (parteilos). Seit 1994 liegt ein Glasfaserkabel im Boden, das seiner bisherigen Meinung nach ausreicht. Doch dem ist nicht so, weshalb das Dorf entschied, sich der Breitband GmbH des Landkreises Leipzig anzugliedern, die den flächendeckenden Ausbau gewährleisten soll. Damit ist Otterwisch die letzte Kommune, die diesen Schritt geht.

Bislang versorgt die Deutsche Telekom den Ort mit der sogenannten VDSL-Technik. Das heißt, auf der letzten Meile vom Glasfaserkabel zum Wohngebäude werden die Daten durch die herkömmliche Kupfer-Telefonleitung geschickt. Auf dieser Strecke verlieren sie an Geschwindigkeit. In der Regel, so der Breitbandkoordinator des Landkreises, Matthias Peter, liegen in den Haushalten bis zu 100 Megabit pro Sekunde im Download an.

Derzeit drei unterversorgte Gebiet

Dies habe ein Markterkundungsverfahren ergeben, das die 2019 gegründete GmbH als Basis für ihre Strategie nimmt. Aus der Befragung ging hervor, dass Otterwisch lediglich drei unterversorgte Gebiete mit zusammen 19 Adressen aufweist, in denen die Internetgeschwindigkeit nicht einmal 30 Megabit pro Sekunde erreicht. Neben der Grundschule sind das die Ecke Wiesenstraße/Lindenstraße bis hinter zum Landwirtschaftsbetrieb Hahn und die Gegend um das griechische Restaurant „Delphi Mediterranes“ am Ortsausgang nach Pomßen.

Handlungsbedarf steigt sprunghaft

„Wir erhalten eine 100-prozentige Förderung von Bund und Land Sachsen, um diese Gebiete, die als weiße Flecken bezeichnet werden, mit Glasfaserkabeln zu erschließen“, versichert Peter. Das gilt weiterhin, auch wenn sich kürzlich der gesetzliche Rahmen geändert hat. Seit neuestem werden sogar alle Haushalte als unterversorgt angesehen, in denen die Downloadgeschwindigkeit weniger als 100 Megabit pro Sekunde beträgt. Der Gesetzgeber nennt sie graue Flecken.

„Und da sprechen wir von 560 Adressen, also fast ganz Otterwisch“, erklärt Peter, demzufolge das Glasfaserkabel aus den 1990ern veraltet ist. „Mit unseren neuen Anschlüssen können wir es nicht verbinden, weil sich die Lichtleitertechnik veränderte und die Stecker überhaupt nicht ran passen würden“, erläutert er.

Förderquote sinkt

Das heißt, seine Aufgaben für das Dorf könnten sich enorm vergrößern, falls dort keine Privatunternehmen wie zum Beispiel die Telekom, die Deutsche Glasfaser oder Envia Tel investieren. Im Unterschied zum Weiße-Flecken-Programm erhält er aber nur eine Teilförderung. Den Eigenanteil, beruhigt er, müsse jedoch nicht die Kommune tragen. Dafür komme die Breitband GmbH auf. Das Geld wolle sie sich zurückholen über die Pacht, die Betreiber für die Nutzung der landkreiseigenen Glasfaserkabel bezahlen müssten.

Netzplanung läuft

Derzeit befasst sich die GmbH nach den Worten von Matthias Peter mit der Netzplanung. „In unterversorgten Gebieten ziehen wir das Glasfaserkabel bis ins Haus, ohne dass der Eigentümer dafür etwas bezahlen muss“, versichert er. Verlegt würden sie in einer Tiefe von mindestens 45 Zentimetern, was der Gesetzgeber vorschreibe. Die Erde würde also nicht nur angekratzt, wie es manchen Privatfirmen nachgesagt wird.

Preiswerter Beitritt zur GmbH

Im Grunde müsste die Landkreisfirma Otterwisch auch versorgen, wenn die Gemeinde nicht ihr Mitglied geworden wäre. Allerdings hatte sie in der Vergangenheit stets Probleme, den Fördermittelgebern zu erklären, warum sie für jemanden tätig wird, der nicht zahlt. Weil die einmalige Summe, die das Dorf für 1,6 Prozent der Geschäftsanteile aufbringen muss, nur 400 Euro beträgt, stimmten alle Gemeinderäte für den Beitritt zur GmbH – bei einer Enthaltung. Einen gleichlautenden Beschluss hatte kürzlich auch das benachbarte Belgershain als vorletzte Kommune im Landkreis gefasst.

Von Frank Pfeifer