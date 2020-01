Göschenhaus: Das sind die Programm-Highlights im Jubiläumsjahr

Grimma

Im Jahr 1795 erwarb der Leipziger Verleger Georg Joachim Göschen (1752-1828) in Hohnstädt bei Grimma ein hübsches Landgut als Sommersitz – und wurde hier schließlich heimisch. 200 Jahre später übernahm die Stadt Grimma das Göschenhaus nebst Klassizismus-Garten für eine symbolische Mark von der Stadt Leipzig – und begründete damit das kommunale Museum. Beide Daten runden sich in diesem Jahr, was in Grimma groß gefeiert werden soll. Museumsleiter Thorsten Bolte hat ein Programm gestrickt, das vom 9. Mai bis 27. September vielfältige Akzente setzt. Auf die anderen, übers Jahr verteilten Angebote wird dabei nicht verzichtet.

Das Göschenhaus bekommt eine Werbekampagne

Auch im vorigen Jahr zählte das Göschenhausam Rande der Stadt knapp 10.000 Besucher. Die Kommune zahlt für den Betrieb des Museums und die Pflege des Gartens jährlich rund 100.000 Euro, von denen der 50-jährige Leiter ein Fünftel für Veranstaltungen, Honorare, Neuanschaffungen und Werbung ausgeben kann. Davon steckt der Literaturwissenschaftler in diesem Jahr 2000 Euro in eine Werbekampagne, um Reisebus-Unternehmen wieder aufs Göschenhaus aufmerksam zu machen. Er lässt das Literaturmuseum auf der Internet-Plattform „Busreisen.de“ listen und hofft so, dass der ein und andere vollbesetzte Reisebus Hohnstädt ansteuert.

Mit einer Werbekampagne im Netz sollen mehr Busreisende ins Göschenhaus gelockt werden. Quelle: Frank Schmidt

Personeller Wechsel im Göschenhaus-Team

Übrigens stemmen hier lediglich zwei Teilzeit-Mitarbeiter den Museumsbetrieb. Dabei gab es im vorigen Jahr einen Wechsel. Für Bärbel Jahn, die ihren Ruhestand angetreten hat, rückte Simone Brauße an Boltes Seite. Sie habe sich extrem gut eingearbeitet, freut sich der Leiter. Es habe einen nahtlosen Übergang gegeben. Alexander Stichling hält über den Landschaftspflegeverband den 4300 Quadratmeter großen Garten in Schuss.

Nächstes Jahr soll endlich renoviert werden

Während in diesem Jahr die zwei Jubiläen das Geschehen dominieren, hofft Bolte für 2021 auf die überfällige Grundsanierung des Gebäudes und verweist auf entsprechende Informationen aus dem Grimmaer Hochbauamt. „Wir wollen in dem Zuge das Museumskonzept neu aufstellen“, sagt der 50-Jährige. Das Museum stehe für die Literatur um 1800 und für den Verleger Göschen und müsse Weg vom Image der Heimatstube.

„Unsere Handwerkerkosten werden immer höher“, sehnt der Museumsleiter die Sanierung herbei. Vorgesehen ist unter anderem, die Fassade zu erneuern. Laut Bolte ist auch das Dach zu begutachten, denn in den oberen Räumen gebe es Wasserschäden. Die einstigen Wohnräume möchte er möglichst im Urzustand herrichten, weshalb eine Farbuntersuchung nötig ist. Die alte Küche soll vom Erdgeschoss ins zweite Obergeschoss verlegt werden, so dass an ihrer Stelle Göschens Drucktechnik präsentiert werden kann. Und in der ersten Etage soll ein moderner Ausstellungsraum entstehen. „Die Sanierungsplanung liegt seit Jahren in der Schublade“, weiß der Museumschef. Bislang scheiterte der Baustart an den Finanzen.

Das Göschenhaus in Grimma-Hohnstädt soll ab 2021 saniert werden. Quelle: Frank Prenzel

Alle Jubiläumstermine im Überblick

Bolte ist es wichtig, das Göschenhaus immer wieder ins Bewusstsein der hiesigen Menschen zu rücken. Auch deshalb will er das Jubiläum unter der Überschrift „Ein Haus mit Geschichte – 225 Jahre Göschenhaus“ würdig wie publikumswirksam begehen. Der Reigen beginnt am 9. Mai mit der Eröffnung einer Sonderausstellung zum Anwesen. In der darauf folgenden Festwoche hält Bolte am 13. Mai einen Vortrag über den Verleger und seinen Wohnsitz, empfängt am 16. MaiSchriftsteller Ralph Grüneberger und lädt am 17. Mai zum 19. Museumsfest ein, an dem sich erstmals „ Göschens Gut“ beteiligt. Nach der Premiere im Jahr 2014 findet vom 12. bis 14. Juni das 2. Seume-Wochenende statt, das im Rathaus Vorträge, Lesungen und Musik sowie eine Stadtführung auf den Spuren des Dichters bietet. Volkslieder werden am 28. Juni im Göschengarten zu Gehör gebracht. Und am 27. September endet das Jubiläum mit dem Finale der Sonderausstellung „Ein Haus mit Geschichte – das Göschenhaus im Wandel der Zeit“. In Würdigung der Museumsgründerin Renate Sturm-Francke als sf-Tag.

>> Lesen Sie auch: Wie das Göschenhaus im Jahr 2019 die Museumsgründerin Renate Sturm-Francke würdigte.

Zum Geburtstag des berühmten Schriftstellers: Göschenhaus feiert Seume-Tag am 29. Januar Bereits zum achten Mal wird vom Museum Göschenhaus der Seume-Tag begangen, und zwar am Geburtstag von Johann Gottfried Seume (1763-1810), der auch in Grimma wirkte und hier seinen berühmten Spaziergang nach Syrakus begann. Deshalb sind am 29. Januar alle Freunde des Schriftstellers und Wanderers von 15 bis 17 Uhr ins Göschenhaus zu einem abwechslungsreichen Programm eingeladen. Neben Musik und einer Lesung sind wieder die extra für diesen Tag gebackenen Seume-Stiefel zu verzehren – neben heißen Getränken. Der Eintritt ist frei. Zum Höhepunkt des Tages liest der Autor Florian Werner aus seinem neuen Buch „Auf Wanderschaft. Ein Streifzug durch Natur und Sprache“. 30 Wörter, die jedem Wandersmann vertraut sind, stellt dieser liebevoll gestaltete Band in den Mittelpunkt. Jedes dieser Worte entwickelt im Wanderkosmos eine ganz besondere Bedeutung, die es wert ist, näher betrachtet zu werden. Faktenreiche, spannende und unterhaltsame Antworten hält dieser Band für Naturliebhaber bereit. Die historischen Abbildungen begleiten einzelne Wörter und laden zum Eintauchen in die Natur ein. Der 1971 geborene Florian Werner ist promovierter Literaturwissenschaftler und arbeitet als Journalist und Buchautor in Berlin. Eines seiner Spezialgebiete ist die Verbindung naturkundlicher Themen mit Kulturgeschichte.

Von Frank Prenzel