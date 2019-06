Grimma

Mit einer Sonderausstellung, die am 8. Juni um 15 Uhr mit einem kleinen Umtrunk eröffnet wird, gedenkt das Göschenhaus seiner legendären Museumsgründerin Renate Sturm-Francke. Anlass ist der 40. Todestag der umtriebigen wie selbstbewussten Frau, die im Jahr 1934 das ehemalige Anwesen des Verlegers und Literaturförderers Georg Joachim Göschen in Hohnstädt erworben hatte.

Das Göschenhaus in Grimma-Hohnstädt im Sommer. Quelle: Museum Göschenhaus

Der Titel der Ausstellung scheint etwas sperrig geraten: „Renate rennt zur Garage, steigt aufs Rad und – fort ist sie“. „Das Zitat stammt von ihr selbst“, schmunzelt Museumsleiter Thorsten Bolte. Mit diesen Worten habe sie sich – etwas ironisch – selbst charakterisiert. Für Bolte kann die Beschreibung der Grimmaer Heimatforscherin, die am 27. September 1979 im Alter von 73 Jahren starb, treffender nicht ausfallen. „Es zeigt ihre Unstetigkeit. Sie war ja immer unterwegs, immer aktiv, immer in Bewegung.“ Tatsächlich sei sie mit dem Fahrrad von Ort zu Ort gerast.

Würdigung in Grimma auch schon zum 100. Geburtstag

Es ist nicht das erste Mal, dass das Leben und Wirken von Renate Sturm-Francke mit einer Ausstellung gewürdigt wird. Die größte gab es im Jahr 2003 im Göschenhaus nebst Garten zum 100. Geburtstag der Gründerin. Grimma habe Sturm-Francke viel zu verdanken, weiß der heutige Museumschef. Nicht nur, dass sie das Göschen-Anwesen in schwierigen Zeiten zusammen hielt und laut Bolte zu DDR-Zeiten in die Literaturwissenschaft integrierte. Sie arbeitete auch Grimmaer Historie auf und rettete zum Beispiel die Hospitalkapelle vor dem Abriss. „Sie hat in Grimma Spuren hinterlassen und fast vergessene Geschichte an die Oberfläche geholt“, lobt Bolte.

Renate Sturm-Francke in den 1960er-Jahren. Quelle: Museum Göschenhaus

In der Sonderausstellung will er vor allem die private Seite der Frau und ihres Ehemannes Johannes Sturm, der als Rechtsanwalt arbeitete, vor Augen führen. Das Paar hatte 1927 geheiratet. Neben den frühen Jahren stellt Bolte den Kauf des Göschenhauses und dessen Umbau zu einem Literaturmuseum, das Ehepaar und Sturm-Franckes Arbeit für die Heimatzeitschrift „Der Rundblick“ in den Mittelpunkt der Exposition. Das Paar lebte im Göschenhaus bis zum Tod von Sturm-Francke zusammen (er starb sieben Jahre später), beide zogen aber viele Jahre lang einen anderen Partner vor.

Renate Sturm-Francke im Jahr 1938 mit Ehemann Johannes Sturm. Quelle: Museum Göschenhaus

In der Präsentation holt Bolte Stücke aus der Museumssammlung, die sonst verborgen bleiben. Literarische Schöpfungen von Sturm-Francke, Briefe und Karten, aber auch ihre Schreibmaschine, ihre Schnupftabakdose und ihre letzte Pfeife. Die auf vielen Feldern bewanderte Frau war nämlich eine leidenschaftliche Raucherin.

Sturm-Francke saugte Wissen in sich hinein

Am 24. Januar 1903 erblickte Renate Francke in Störmthal das Licht der Welt. Nach der Pensionierung des Vaters zog die Familie 1910 nach Grimma, wo das Mädchen die höhere Töchterschule in der Lorenzstraße besuchte. 1919 bis 1921 ließ sie sich in Dresden zur Kindergärtnerin ausbilden, arbeitete aber nie in diesem Beruf. Dafür eignete sie sich viel Wissen an, belegte etwa an der Leipziger Universität Kurse in Philosophie, Kunstgeschichte, Wirtschaftswissenschaften und Jura, lernte Englisch, Französisch, Spanisch und Latein. Während des Weltkrieges arbeitete sie in der Grimmaer Buchdruckerei Bode als Angestellte, Korrespondentin und Korrektorin.

Renate Sturm-Francke als Korrektorin in den 1940er Jahren. Quelle: Museum Göschenhaus

1950 gründete Sturm-Francke die Heimatstube Hohnstädt, die sie ab 1954 in ihrem Göschenhaus etablierte. In jener Zeit arbeitete sie zudem fünf Jahre lang als ehrenamtliche Chefin des Heimatmuseums Grimma, des heutigen Kreismuseums, und trat der Redaktion der Heimatzeitschrift „Rundblick“ bei. Bis zu ihrem Tod verfasste sie annähernd 300 Artikel.

1963 entstand in Hohnstädt das Literaturmuseum

1963 ging Sturm-Francke den nächsten Schritt und machte aus der Heimatstube ein privates Literaturmuseum, das vor allem an den Verleger und dessen Freund und Dichter Johann Gottfried Seume erinnerte – und bis heute erinnert. 1967 wurden die Museumsräume und der Garten per Schenkung der „Nationalen Forschungs- und Gedenkstätten der klassischen Literatur“ in Weimar übertragen, 1979 übernahm das heutige Stadtgeschichtliche Museum Leipzig das Göschenhaus als Außenstelle, 1995 erwarb die Stadt Grimma das museale Anwesen für eine symbolische D-Mark.

Die Ausstellung in der ersten Etage (nicht barrierefrei) ist bis zum 30. Oktober zu den Öffnungszeiten des Museums und nach Vereinbarung zu sehen. Am eigentlichen Todestag von Sturm-Francke, am 27. September, wird es um 18 Uhr am Grab auf dem Hohnstädter Friedhof ein Gedenken geben, dem sich um 19 Uhr im Göschenhaus eine „Erinnerung bei Kaffee und Kuchen“ anschließt.

Das Grab von Renate Sturm-Francke und ihrem Mann auf dem Friedhof in Hohnstädt soll aufgearbeitet werden. Quelle: Frank Prenzel

Von Frank Prenzel