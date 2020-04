Goethes Gartenhaus in Frohburg: Freundeskreis plant Renovierung

Frohburg

Goethes Gartenhaus steht an der Ilm, nicht an der Wyhra - in Weimar nämlich, wo der Dichter zu Hause war. Das Goethehaus im Frohburger Schlosspark hingegen hat mit dem Schöpfer des „Faust“ nicht mehr gemein als dessen Namen. Dass der Freundeskreis Schloss Frohburg sich seit Jahren im die Rettung des kleinen Gebäudes bemüht, liegt in dessen Bedeutung für das gesamte Ensemble begründet. Und mit dem Wert, den das Haus in der Erinnerung vieler Älterer hat. 2020 will der Verein Fördermittel beantragen, um hoffentlich 2021 bauen zu können.

Günter Köhler vor dem notgesicherten Gartenhaus. Quelle: Jens Paul Taubert

1808 wurde das Gartenhaus errichtet

„In Frohburg war er nachweislich nicht, auch wenn viele Frohburger das annehmen“, sagt Konstanze Jurzok über den Dichterfürsten. Schon eher lasse sich da eine Verbindung zum Kollegen Friedrich Schiller finden, so die Leiterin des Museums. Ernst Blümner, Diplomat in sächsischen Diensten, mit Schiller und anderen Künstlern befreundet, hatte mit seinen Geschwistern das Frohburger Schloss 1798 geerbt. Er ließ es in klassizistischer Manier umgestalten. Davon zeugen heute nicht nur die prachtvoll ausgemalten Räume wie Steinsaal und Bildersaal. Für die Umgestaltung des Parks in englischem Stil holte er sich Anregungen aus Weimar. Um 1808 errichtete er besagtes Gartenhaus.

Der Steinsaal im Schloss ist einer jener Räume, die Ernst Blümner gestalten ließ und der die Besucher bis heute fasziniert. Quelle: Jens Paul Taubert/LVZ-Archiv

Erste „sozialistische“ Trauung fand im Gartenhaus statt

Dass an dessen Fassade einst Goethes hymnische Verse „Edel sei der Mensch, hilfreich und gut“ sichtbar waren, daran erinnert sich nicht nur Günter Köhler, der den Freundeskreis Schloss leitet. Im vierten Friedensjahr 1949 wurde Goethes 200. Geburtstag gefeiert. In Frohburg kümmerte sich der Kulturbund darum. „Der Park hieß damals Stadtpark, und er wurde kulturell genutzt“, sagt Köhler. Die letzten Eigentümer des Anwesens, die Familie von Nidda und von Falkenstein, war vor Jahren schon nach Südafrika gegangen und wurde durch die Bodenreform 1945 in Abwesenheit enteignet.

Im Gartenhaus mit Kamin und Flügel gab es Konzerte - „und hier fand die erste sozialistische Trauung statt“. Während sich die Städte Frohburg (Wohnungen für jene, die ihre Heimat verlassen mussten; Kindergarten) und Leipzig (soziale Nutzungen) in das Schloss teilten, wurde Frohburger erst nach einem Rechtsstreit 1952 Eigentümer von Schloss und Park. Ab dem Ende der fünfziger Jahre aber seien Park und Häuschen immer weniger genutzt worden, weiß Konstanze Jurzok: „Es begann ein schleichender Verfall. In der Wendezeit war er akut.“

Frohburg sanierte das Schloss, der Verein will jetzt nachziehen

Der Stadt Frohburg gelang es längst, die Schlossanlage Stück für Stück zu sanieren. Mit der baulichen Sicherung des Gartenhauses befasst sich der in den Neunzigern gegründete Freundeskreis seit sechs, sieben Jahren. „Eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung haben wir. Die ist wichtig, damit wir Fördermittel bekommen“, sagt Köhler. Wie die Baugenehmigung, die in Arbeit sei. Liege beides vor, versuche man über die Ostdeutsche Sparkassenstiftung und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz an Zuschüsse zu kommen. Dann könne man 2021 mit der Sanierung der Hülle loslegen.

Darauf warteten viele, die aus Verbundenheit bereits Geld gespendet hätten, so der Vereinschef: „Aber die Mühlen mahlen eben langsamer, als uns lieb ist.“ In den Blickpunkt rücken will der Verein das Gartenhaus auch wieder - wenn es denn möglich ist - mit Veranstaltungen. So ist es eingebunden in den Tag des offenen Denkmals am 12. September. Dann gibt es Musik und ein unterhaltsames Programm mit Schloss-Schulmeister Karsten Pietsch - über Johann Wolfgang von Goethe.

