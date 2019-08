Grimma/Göttwitz

Die Post ging am Sonnabend im ansonsten eher beschaulichen Göttwitz ab. Anlass war das 20. Gründungsjubiläum des Dorfvereins, das mit einer zünftigen Party auf dem Sportplatz gefeiert wurde. Und Grund, anzustoßen und in geselliger Runde auf das in den vergangenen zwei Jahrzehnten Erreichte zurückzublicken,...