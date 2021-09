Gold auf Weltausstellung: Insekten-Vitrinen von Emil Lerscht in Ammelshain zu sehen

Naunhof/Ammelshain

Nichts geringeres als die Goldmedaille zur Weltausstellung 1894 in Antwerpen erhielt der Naunhofer Emil Lerscht für sein Schaffen, das noch heute fasziniert. In Vitrinen, denen er die Form von kunstvoll gestalteten Büchern verlieh, stellte der Gründer des noch immer existierenden Imkervereins das Leben verschiedener Insekten dar. Ein Teil dieses wertvollen Schatzes kann ab Sonnabend im Fachwerkhaus des Schlossclubs Ammelshain bestaunt werden.

Über naturkundliche Schaukästen verfügen zahlreiche Museen. Lerschts Idee, für Präsentationen dieser Art kostbare Bücher mit Goldborden und Ledereinbänden herzustellen, gilt jedoch in der Fachwelt als einzigartig. Catherine Hamann, Vorsitzende des Imkervereins Naunhof und Umgebung, hat mit mehreren Kennern gesprochen und überall das gleiche erfahren: Solche Kompositionen wählte wahrscheinlich kein anderer. Die Ehrung zur Weltausstellung spricht für diese Einschätzung.

Vitrinen weltweit verschickt

„Lerscht, der von 1852 bis 1915 lebte, betrieb sein Hobby als Liebhaberei neben seinem Apotheker-Beruf“, weiß Ortschronist Andreas Klöthe zu berichten. „Die Vitrinen verschickte er weltweit an Universitäten und Schulen, wo sie als Anschauungsmaterial dienten.“ Bekannt war, dass es einen Nachlass geben musste. Doch der Imkerverein, der sich jahrelang auf die Suche danach begeben hatte, war schon drauf und dran, alle Hoffnungen aufzugeben, ihn zu finden.

Imkerverein entdeckt Nachlass

„Durch einen glücklichen Zufall konnten wir ihn aufspüren“, berichtet Catherine Haman. „Der Grimmaer Heimatforscher Rudolf Priemer verwies uns an den Holzbildhauer Günther Schumann aus Naunhof. Mit seiner Hilfe stieß ich auf die Nachfahren jenes Mannes, der die Vitrinen einst gerettet hatte. Sie vermachten uns diese als Leihgabe.“

Immense Fingerfertigkeit Lerschts

„Sie zeugen von der hochwertigen Buchbindekunst und dem immensen Wissen, das uns Emil Lerscht hinterließ“, sagt Vereinsmitglied Heike Kühn. Zwei der Werke hat der Verein schon restaurieren lassen. Sie werden in der Ausstellung zu sehen sein und geben einen Hinweis auf die Breite von Lerschts Interessengebiet. In den Vitrinen sind nicht nur Bienen in ihren Lebensstadien zu sehen, sondern auch Figuren, die höchst professionell aus ihrem Wachs gegossen worden sind.

Workshops und Veranstaltungen zur Ausstellung Begleitend zur Ausstellung werden mehrere Workshops und Veranstaltungen im Fachwerkhaus Ammelshain angeboten. Sie laufen jeweils sonntags, 14 bis 17 Uhr, zu folgenden Themen: 9. Oktober: Pflanzen zeichnen, aquarellieren (Irene Beyer-Stange) 16. Oktober: Insektenhotel bauen (Verein zum Schutz und zur Erhaltung der Muldenlandschaft) 23. Oktober: Radpartie nach Zweenfurth mit Besuch eines Imkerstands (Imkerverein Naunhof, Bitte um telefonische Voranmeldung) 6. November: Blätterdruck und Laternengestaltung (Irene Beyer-Stange) 20. November: Saattüten gestalten und füllen (Irene Beyer-Stange) 27. November: Bienenwachskerzen (Imkerverein Naunhof) 4. Dezember: Teelicht gestalten mit Bienenwachs (Imkerverein Naunhof) 11. Dezember: Lesung: Sagenhaftes und Gesagtes (Andreas Klöthe) 18. Dezember: Weihnachtsbaumanhänger aus Bienenwachs (Imkerverein Naunhof)

Bemühung um Restaurierung

„Wir bemühen uns nun auch um die Restaurierung der anderen Vitrinen“, sagt Catherine Hamann. Eins der Bücher, es informiert über Hornissen, wurde für die Ausstellung geöffnet, um den bevorstehenden Aufwand zu dokumentieren. Die anderen bleiben verschlossen.

Moderne Werke umrahmen alte Kunst

Einen Kontrast und zugleich eine Ergänzung zu den alten Kunstschätzen in der Mitte des Ausstellungsraums stellen die modernen künstlerischen Werke an den Wänden dar. Die Naunhofer Grafikerin Irene Beyer Stange zeigt einige Werke aus ihrem Zyklus „Floras Blumen“ und dem Nachfolgeprojekt „Arche Flora“. Wildblumen und Details von Insekten setzte sie in ein neues Licht. Beachtenswert auch die Schmetterlinge in Schabtechnik von Catherine Haman. Der Beuchaer Autodidakt Eckhard Klöthe fand für seine Zeichnungen Motive in der Natur und in Museen.

Originale Nester zu sehen

Sein Bruder Andreas Klöthe fügte originale Wespen- und Hornissennester sowie historische Broschüren hinzu, die er aufstöberte. Zu sehen sind außerdem historische Imkerwerkzeuge wie zum Beispiel eine Honigschleuder und im Stockwerk darüber die Dauerausstellung zur Imkerei mit alten Gerätschaften, Hinterbehandlungsbeuten, verschiedenen Honiggläsern und allerlei Nippes aus Bienenwachs.

Eröffnung der Ausstellung „Aus der Nähe betrachtet: Bilder und Objekte von Insekten und ihrer Lebenswelt“ am 2. Oktober, 15 Uhr, mit Vortrag und vielfältigen Honig-Leckereien im Fachwerkhaus Ammelshain, Hauptstraße 31; Dauer der Schau bis 31. Dezember

Von Frank Pfeifer