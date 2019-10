Golzern: Wald-Botschaften auf dem Stufenberg

Grimma/Golzern

Nach vierjährigem Dornröschenschlaf ist der Golzerner Stufenberg bald wieder begehbar. Dem Golzerner Siegmar Kötz ist es zu verdanken, dass der etwa 100 Meter lange, von der Mulde steil aufsteigende Wanderweg rundum erneuert wurde und die Sperrzäune in Kürze weggeräumt werden können.

Vermutlich ließen die Golzerner Papierfabrikanten den mit Stufen gesäumten Weg im 19. Jahrhundert anlegen, erzählt der 57-jährige Kötz. Für nicht wenige Golzerner war er früher die kürzeste Verbindung zur Papierfabrik und damit zum Arbeitsplatz, weiß er zu berichten. Nach der Wende sei der kommunale Weg noch einmal in Ordnung gebracht worden, danach habe an ihm wegen mangelnder Instandhaltung wieder der Zahn der Zeit genagt. Mit der Eingemeindung von Nerchau erbte die Stadt Grimma den Waldweg und ließ ihn laut Kötz vor etwa vier Jahren aus unfallrechtlichen Gründen sperren.

Initiator ist Geo-Ranger im Geopark Porphyrland

Kötz, der seit zwei Jahren als ehrenamtlicher Geo-Ranger im Porphyrland tätig ist, der Jagdgenossenschaft Golzern vorsteht und auch im Kirchenvorstand Döben mitarbeitet, wurde immer mal wieder auf den gesperrten Waldpfad angesprochen und fasste schließlich eine Projektidee. Von der Stadt Grimma, die bezüglich der Erneuerung die Hände hob, holte er sich grünes Licht und fand auch bei der Waldwerkstatt der Diakonie Leipziger Land sofort offene Ohren für sein Vorhaben. „Allein hätte ich es nicht gekonnt“, ist der 57-Jährige dem Jugendberufshilfe-Projekt und Sponsoren dankbar.

Kötz übernahm die Organisation, kümmerte sich um das Material – „und dann ging es los“. Die Parthensteiner Pro Beton Leipzig GmbH & Co. KG spendierte neue Betonstufen, Belag und das aus haltbarem Lärchenholz bestehende Geländer stellte der Grimmaer Bauhof zur Verfügung. Nach den Sommerferien im August legten die geförderten Jugendlichen der Waldwerkstatt unter Anleitung los. Sie bearbeiteten das Holz und setzten schließlich im Wald Geländer und Stufen.

Siegmar Kötz hat sich für die Wiederherstellung des Golzerner Stufenberges stark gemacht. Der Wanderweg ist von der Mulde aus ein Einstieg ins NSG Döbener Wald. Mit grüner Farbe hat der Golzerner, der auch als Geo-Ranger tätig ist, auf den neuen Stufen Botschaften notiert. Quelle: Frank Prenzel

Natur- und Heimatfreund Kötz hat sich schließlich noch etwas Besonderes einfallen lassen und verpasste jeder der 35 Stufen eine Botschaft – in grüner Farbe. „Willkommen im Wald – tue etwas für den Erhalt“ ist gleich auf der ersten Stufe zu lesen. Und wer die etwa 25 Höhenmeter bewältigt hat, wird an der letzten Stufe zum „Rasten und Besinnen“ eingeladen. Mit der Beschriftung möchte Kötz die Wichtigkeit des Waldes thematisieren und die Fußgänger ermuntern, selbst etwas für dessen Erhalt zu tun. Der Wald sei lebenswichtig und auch eine Trinkwasser-Ressource, so der 57-Jährige.

Arbeiten liegen in den letzten Zügen

Noch sind die Arbeiten nicht abgeschlossen. Die Trittflächen sind noch zu vollenden und zwei Wasserabschläge zu schaffen, erklärt der gelernte Mess-, Steuer- und Regeltechniker, der zu DDR-Zeiten bei der MAG und 15 Jahre lang als Haustechniker im Grimmaer Pep tätig war. Vermutlich in 14 Tagen soll der Stufenberg mit einer offiziellen Einweihung frei gegeben werden, das Datum ist noch offen. Dann will Kötz am oberen Ende eine Esskastanie pflanzen, „als Symbol, wie wichtig der Wald als Biotop und in seiner Vielfalt ist“.

Kötz will sich auch noch um eine Beschilderung kümmern, mit der künftig vom Mulderadweg auf den Stufenberg gewiesen wird. Und an der 35. Stufe, wo derzeit eine Bank zum Verweilen einlädt, wünscht er sich eine kleine offene Hütte, in der Wanderer ausruhen und verweilen können. Dieses Vorhaben könnte mit der Jagdgenossenschaft oder dem Heimatverein Bahren umgesetzt werden, so Kötz. Komplettieren möchte er die Raststelle mit Infotafeln zur einstigen Golzerner Papierfabrik und dem NSG Döbener Wald.

Pfad erschließt das NSG Döbener Wald

Denn der Pfad führt ins Naturschutzgebiet. Er endet am sogenannten Schwarzen Weg, der in die Teichmühlenstraße mündet. „Von dort geht es durch das idyllische Teichmühltal“, rät der Golzerner zur Erkundung der Natur. Nicht nur als Geo-Ranger liegt Kötz die Entwicklung von sanftem Tourismus am Herzen. Auch den alten Bauernhof seiner Familie, den er in siebenter Generation führt, möchte er nach und nach dafür öffnen. Einen ehemaligen Schuppen zum Trocknen von Holz hat er bereits zum Ferienhaus mit universeller Nutzung umgebaut und hier einen gemütlichen Vortragsraum zur Umweltbildung eingerichtet.

Geo-Ranger Siegmar Kötz hat auf seinem Hof in Golzern einen alten Schuppen so umgebaut, dass hier auch Vorträge gehalten werden können. Quelle: Frank Prenzel

Von Frank Prenzel