Google Maps führt in die Irre: Laster bleiben in Kösserner Gasse stecken

Grimma/Kössern

Die Mauergasse in Kössern ist in diesem Jahr schon mindestens zwei Lastkraftfahrern zum Verhängnis geworden. Sie blieben mit ihrem Brummi in einer kleinen Seitenstraße stecken. Stadtrat Roy Fritzsche (Freie Wähler) brachte im Verwaltungsausschuss von Grimma das Problem jetzt vor und fragte in Richtung Stadtverwaltung, ob man die Mauergasse nicht zur Spiel- oder Anwohnerstraße umwidmen oder ein Sperrschild aufstellen könne.

Zwei Laster mit dem Traktor rückwärts rausgezogen

„Seit immer mehr Lkw-Fahrer Google Maps nutzen, fahren dort am Kriegerdenkmal Laster rein“, wusste Fritzsche zu berichten. „Wir haben in diesem Jahr schon zwei Lkw mit einem Traktor rückwärts rausziehen müssen, weil sie sich verkeilt hatten.“

Google Maps zeigt den Weg durch die Mauergasse in Kössern offenbar als besten Weg in Richtung Böhlen an. In diesem Jahr wurde das schon zwei Lasterfahrern zum Verhängnis, die in der Gasse stecken blieben. Spätestens hier ist Schluss für die Laster. Quelle: Frank Prenzel

Offenbar wollen die Fahrer – aus Großbothen kommend – über Kössern in Richtung Böhlen oder Dürrweitzschen. Da geht es auf der Kreisstraße am Jagdhaus vorbei und danach links herum weiter. Google Maps aber scheint die Mauergasse als kürzesten Weg vorzugeben. Die ortsfremden Fahrer, die dem Online-Kartendienst Glauben schenken, geraten so in die Falle und sind dann auf fremde Hilfe angewiesen. Spätestens an der ersten Kurve dürfte Schluss für sie sein. Auch im Ortschaftsrat wurde das Problem bereits diskutiert. Denn die beschauliche Straße ist eigentlich nur für die Anwohner und nicht zur Durchfahrt gedacht.

Grimmas Ordnungsamtsleiter: „Wir finden eine Lösung“

„In dem Ausmaß war uns das Problem nicht bewusst“, sagt Grimmas Ordnungsamtsleiter Andy Seydel auf LVZ-Anfrage. „Wir sind da jetzt dran und werden eine Lösung finden.“ Eine Spielstraße ist seinen Worten zufolge aber keine Option. „An einer verkehrsberuhigten Zone hängen ganz andere Bedingungen“, gibt der Amtsleiter zu verstehen. Die gesetzlichen Regelungen würden das für die Mauergasse nicht erlauben.

Möglich ist eine Art Sperrfläche auf dem Boden

Seydel sieht momentan zwei Möglichkeiten, um die Kuh vom Eis zu bekommen. Denkbar wäre – wie in Döben – ein Sonderzeichen „Gesperrt für Lkw-Verkehr“. Dem Amtsleiter ist aber bewusst, dass Schilder meist keine Punkte bringen: „Die fahren trotzdem rein.“ Deshalb hat er eine optische Einrichtung auf dem Boden im Kalkül, eine Art Sperrfläche vor der Gasse. „Wir müssen mit unserem Tiefbauamt schauen, ob das möglich ist.“ Seydel kündigt an, mit Tiefbauamt und Straßenverkehrsamt zunächst einen Vor-Ort-Termin vorzunehmen. Danach soll eine Entscheidung fallen.

Von Frank Prenzel