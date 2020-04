Grimma/Groitzsch

In Grimma beziehungsweise im Tagebau Vereinigtes Schleenhain bei Pödelwitz wurden am Dienstag Sprenggranaten gefunden. In beiden Fällen wurden die Sprengkörper geborgen und entschärft.

Firma wird bei Vorfelduntersuchung nahe Pödelwitz fündig

Durch eine Firma, welche im Braunkohletagebau Schleenhain zur Vorfelduntersuchung eingesetzt war, wurden zwei 8,8 Zentimeter lange Sprenggranaten entdeckt. Diese wurden durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst vor Ort gesprengt. Es kam zu keinen Beeinträchtigungen der Öffentlichkeit. Ein Sachschaden entstand nicht.

Landwirt findet Granate bei Feldbestellung

Und im Neuen Weg im Grimmaer Ortsteil Beiersdorf teilte ein Zeuge der Polizei am Dienstagvormittag mit, dass er beim Bearbeiten seines Feldes einen granatenähnlichen Gegenstand gefunden hat. Bei der Prüfung durch Polizeibeamte vor Ort bestätigte sich, dass es sich um einen Sprengkörper handelte. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst wurde verständigt und übernahm die weitere Bearbeitung.

