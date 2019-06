Parthenstein/Grethen

„Der Straßenzustand bei uns in Grethen ist der schlechteste auf der gesamten Verbindung zwischen Grimma und Leipzig.“ Matthias Constantin, der in dem Parthensteiner Ortsteil wohnt, hat die Nase gestrichen voll von der ewigen Planerei zum Ausbau der Staatsstraße 38. Seinem Ärger bringt er inzwischen mit einem Transparent zum Ausdruck. „Das bleibt solange hängen, bis sich hier was tut“, schimpft er.

Seit 1988 sitzt er im Gemeinderat, jetzt wurde der FDP-Mann wiedergewählt. „Wir Grethener haben alle Voraussetzungen für die Straßensanierung geschaffen“, sagt er und nennt Beispiele: „In der Wendezeit, als das Dorf noch eigenständig war, ließen wir eine Trinkwasserleitung verlegen. Vor ein paar Jahren kam der Abwasserkanal hinzu.“

Zehn Jahre Planung

Zehn Jahre plane nun schon das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) den Ausbau der Ortsdurchfahrt. „Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens gab es Klagen, teilweise berechtigte, teilweise von Leuten, die einen Sport daraus machten“, erklärt Constantin. „Das kostete viel Geld und wertvolle Zeit.“

Grethener verzweifelt

In ihrer Verzweiflung hätten Grethener schon Unterschriftensammlungen initiiert, weil die Lärmbelastung wegen des zunehmenden Durchgangsverkehrs in einigen Bereichen unerträglich geworden sei. „Es gibt keine Fußwege und keine durchgehende Straßenbeleuchtung, Autos poltern über den desolaten Asphalt, manche viel zu schnell“, nennt der 63-Jährige weitere Gründe für den aus seiner Sicht dringenden Handlungsbedarf. „Fußgänger und Radfahrer leben hier gefährlich.“

Behörden weichen aus

Er wartet auf einen verlässlichen Termin für den Baubeginn. Aber der kommt von den Behörden nicht. Laut Lasuv-Sprecherin Isabel Siebert befindet sich das Vorhaben „seit 2010 im Planfeststellungsverfahren zur Herstellung des Baurechtes bei der Landesdirektion Sachsen (LDS) und ist mit verschiedenen, erheblichen baurechtlichen Schwierigkeiten verbunden.“ Für deren Überwindung sei es erforderlich gewesen, die Unterlagen zweimal zu überarbeiten. Die letzte Fassung habe das Lasuv der LDS im Sommer vergangenen Jahres vorgelegt. Über den Fortgang der Dinge könne nur diese Behörde informieren.

Dort lässt Sprecherin Mandy Peschang alles im Ungefähren. „Da das Verfahren – durch vielfache Betroffenheit auch von privaten Anliegern – sehr komplex ist, ist eine seriöse Prognose hinsichtlich der Bearbeitungsdauer derzeit nicht möglich“, lässt sie lediglich wissen. In Kürze führe die Landesdirektion weitere Abstimmungen mit dem Lasuv.

Nicht genügend Personal

Matthias Constantin reichen solche Antworten nicht. Er verweist darauf, dass die Kommune seit Jahren ihren Eigenanteil vorhält, um im Zuge der Sanierung Fußwege und Straßenbeleuchtungen bauen zu können, und will, dass die Behörden schneller handeln. Bürgermeister Jürgen Kretschel (parteilos) hegt da jedoch Bedenken. „Ich denke, es scheitert an der personellen Besetzung der Landesdirektion“, meint er. „Die haben nicht genug Leute.“

Anderes Projekt vorgezogen

Mit dem Bearbeiter des Vorhabens habe er, Kretschel, am Telefon gesprochen. „Er erklärte mir, dass zwischenzeitlich – vom Lasuv mitgetragen – der Bau der Bundesstraße 181 bei Markranstädt vorgezogen wurde“, sagt er und fügt an: „Ich hoffe, dass die Prüfung beider Verfahren parallel läuft und Grethen nicht hinten runter fällt.“

Politiker soll es richten

Um sicherzugehen, hat er inzwischen Kontakt zum Landtagsabgeordneten Svend-Gunnar Kirmes (CDU) aufgenommen. „Ich bat ihn, sich für die Sache einzusetzen. Indem wir sie auf die politische Schiene bringen, können wir sie vielleicht forcieren“, hofft Kretschel. Er will endlich einen Planfeststellungsbeschluss durch die LDS. „Gegen diesen könnte zwar auch jemand klagen, doch das hätte keine aufschiebende Wirkung“, erklärt er.

Der gewünschte Ausbau betrifft die gesamte S 38 in Grethen sowie die Beiersdorfer Straße bis zum Ortsausgang. Ursprünglich sollte die unübersichtliche Kreuzung beider Verkehrsadern sowie der Steinberger Straße als Kreisverkehr gestaltet werden. Doch das scheiterte an der Verfügbarkeit privater Grundstücke. Die jetzige Planung sieht eine Ampelanlage vor.

Von Frank Pfeifer