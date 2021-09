Grimma: 1500 Erwachsenen fällt das Lesen und Schreiben schwer

Grimma

Christian Gems hatte schon als Kind Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben. Bis zu seinem 27. Lebensjahr besuchte der Grimmaer die Waldschule, in der beeinträchtigte Kinder und Jugendliche unterrichtet werden. Heute arbeitet der mittlerweile 37-Jährige in der Geschützen Werkstatt in der Hengstbergstraße und verpackt meist Heizungsventile. Mit den Buchstaben hapert es noch immer, doch Christian Gems stemmt sich dagegen. Er hat sich vor wenigen Jahren der Selbsthilfegruppe „Alpha-Team Muldental“ angeschlossen und besucht gerade einen weiteren, helfenden Kurs an der Volkshochschule des Landkreises (VHS).

Früher habe er sich wegen seines Mankos versteckt, erzählt der aufgeweckte Bursche. Er scheute also Kontakte. Mittlerweile hat er aber an Selbstvertrauen gewonnen. So schreibt er wie selbstverständlich kleine WhatsApp-Nachrichten und traut sich auch an den PC. Behörden-Schreiben oder Zeitungstexte versteht er aber nach wie vor nur schwer. „Ich möchte etwas tun, damit sich mein Lesen und Schreiben verbessert“, bekräftigt der Mittdreißiger.

In Sachsen rund 300.000 funktionale Analphabeten

Christian Gems gehört zu den sogenannten funktionalen Analphabeten. In Deutschland sind es mehr als sechs Millionen, in Sachsen rund 300 000, in Grimma knapp 1500. Die Zahlen sind Hochrechnungen, abgeleitet aus einer repräsentativen Studie der Hamburger Universität, der LEO-Studie zu eingeschränkten Lese- und Schreibkompetenzen. Danach könne jeder achte deutschsprachige Erwachsene nicht gut genug lesen und schreiben, erläutert Friederike Risse. „Sie können zwar ihre Einkaufsliste lesen, verstehen aber nicht den Handyvertrag oder den Anamnesebogen beim Arzt.“

Alfa-Mobil des Bundesverbandes macht 160 Aktionen im Jahr

Friederike Risse ist wissenschaftliche Mitarbeiterin des Bundesverbandes Alphabetisierung und Grundbildung, dessen Alfa-Mobil vergangene Woche vor dem Mehrgenerationenhaus in Grimma Halt machte. Passend zum Weltalphabetisierungstag, der am 8. September begangen wird. Zwei entsprechend ausgestattete Fahrzeuge des  Verbandes rollen regelmäßig durch Deutschland. „Wir machen 160 Aktionen im Jahr“, gibt Risse zu Protokoll. Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Alfa-Mobil möchte auf das Problem des funktionalen Analphabetismus ebenso aufmerksam machen wie auf Hilfsangebote. „Wir bringen das Thema in die Bevölkerung“, sagt Risse.

Das Alfa-Mobil weilte wieder vorm Mehrgenerationenhaus Grimma am Nicolaiplatz. Quelle: Thomas Kube

Zumal das Schreiben und Verstehen von Texten durch die Digitalisierung noch mehr an Bedeutung gewinnt. Heutzutage brauche nahezu jeder ein E-Mail-Postfach und nutze soziale Kanäle, merkt Risse an. Im Netz suche man nach einem Job, nach einer Wohnung, nach einer Partnerin oder einem Partner: „Ohne Schriftsprache geht so gut wie nichts mehr.“ Doch wer ständig Fehler mache oder zu viel Zeit beim Schreiben brauche, bekomme Probleme.

Smartphone-Handhabung Thema beim Kurs in Grimma

Die Handhabung des Smartphones ist auch ein wichtiges Thema im neuen VHS-Kurs, der am Dienstag begann, 48 Unterrichtsstunden beinhaltet und zwölf Anmeldungen verzeichnet. Brigitte Grünberg leitet als Honorarkraft der Bildungseinrichtung den Kurs und gibt zu verstehen, dass es nicht nur um besseres Schreiben und Lesen geht. Das Selbstwertgefühl zu steigern, stehe in den Lerngruppen an oberster Stelle. Am 14. September werden die Teilnehmer auch mit einer App vertraut gemacht, in der das Wählen mit einfacher Sprache erklärt wird. Dazu kommen zwei Vertreter des Bundesverbandes Alphabetisierung und Grundbildung nach Grimma.

Selbsthilfegruppe im Muldental wurde 2012 gegründet

Brigitte Grünberg hat im Jahr 2012 geholfen, die Selbsthilfegruppe „Alpha-Team Muldental“ ins Leben zu rufen und ist noch heute die führende Hand. Momentan zählt die Gruppe zwölf Mitglieder, die froh sind, sich nach langer Corona-Auszeit endlich wieder persönlich treffen zu können – zur Zeit jeden ersten Dienstag im Monat um 15.30 Uhr in den VHS-Räumen der Nicolaistraße 12 in Grimma. Den Vorsitz hat Falk Brandt inne, der auch koordinierende Aufgaben übernimmt.

Christan Gems jedenfalls fühlt sich wohl in der Gruppe. „Man kommt unter Menschen“, erzählt der 37-Jährige. Und man bekomme Informationen über Veranstaltungen.

Alfa-Telefon: 0800 53 33 44 55 / Kontakt zur Selbsthilfegruppe im Muldental: 0176 51071574 / alpha-team-muldental@t-online.de / www.alphateam-mtl.de

Von Frank Prenzel