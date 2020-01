Grimma: Altes Feuerwehrgerätehaus Großbardau ist ein Streitfall

Grimma/Großbardau

Die Nutzung des alten Gerätehauses beschäftigt die Großbardauer schon so lange, wie das neue Feuerwehr-Domizil steht – seit 2016 also. Die Großbardauer wünschen sich das mit der Jahreszahl 1959 versehene Spitzdach-Gebäude als Vereinsheim, während die Stadt Grimma darin die Bauhof-Außenstelle unterbringen möchte. Zur jetzigen Ortschaftsratssitzung kochte das Streitthema erneut hoch.

Die Zahl 1959 steht am Giebel des Hauses. Quelle: Frank Prenzel

Längst haben die Großbardauer Vereine das alte Gerätehaus am Schmiedeteich in Beschlag genommen. Für Feuerwehr-Förderverein, Heimatverein, Sportverein und Jugendclub sei es die ideale Unterkunft, sagt Fördervereinschef Andreas Wittig, der auch im Ortschaftsrat und Stadtrat (Bürger für Grimma) sitzt. Schon vor vier Jahren habe man den Antrag zur Übernahme gestellt. „Die Stadt hätte keine Kosten“, versichert Wittig. Die Großbardauer würden für Investitionen ebenso aufkommen wie für den Unterhalt.

Großbardauer sollen Alternative nennen

Zuletzt waren die Großbardauer von der Kommune aufgefordert worden, eine alternative Unterbringungsmöglichkeit für den Bauhof zu benennen. Doch der Vorschlag, einen leer stehenden, von Nässe und Schimmel befallenen Großraum im Objekt der „Weintraube“ herzurichten, stieß auf wenig Gegenliebe. Nun wollen die Großbardauer wissen, warum er sich angeblich nicht eignet.

Bauhof hat vier Mitarbeiter nebst Technik im Grimmaer Ortsteil

Bauhofleiter Stefan Schuricht arbeitet in Großbardau mit vier Mann, die in der „Weintraube“ einen Aufenthaltsraum haben. Die Technik, darunter zwei größere Fahrzeuge, findet momentan in einer desolaten Scheune Platz. Der vom Ortschaftsrat unterbreitete Vorschlag ist in seinen Augen jedoch nicht umsetzbar. Die Räumlichkeit sei zu klein, die Nässe ebenso ein Problem wie der mögliche Denkmalschutz. Aus seiner Sicht gibt es im Ort zwar keinen besseren Standort für den Bauhof als das alte Gerätehaus, das genügend Abstellfläche biete. Den Wünschen der Dorfbewohner will er sich aber nicht in den Weg stellen. Sofern es eine Lösung für das Problem gibt.

Das sieht Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) genauso: „Wir sind gern bereit, den Weg mitzugehen, brauchen aber eine Alternative für den Bauhof.“ Die müssten die Großbardauer liefern. Der Umbau der „Weintraube“ sei jedenfalls nicht möglich, bekräftigt Berger.

Umzug des Bauhofes in die Grimmaer Zentrale?

Während der LVZ-Recherche kam noch eine andere Möglichkeit ins Spiel: Dass die Großbardauer Bauhof-Leute mitsamt der Technik in die wenige Kilometer entfernte Bauhof-Zentrale ziehen. Für Wittig und seine Mitstreiter ist das eine denkbare Variante. Oberbürgermeister Berger, der damit nach eigenen Angaben leben könnte, will sich das aber vom Ortschaftsrat zunächst schriftlich bestätigen lassen. „Nicht dass es dann heißt, wir ziehen den Bauhof ab.“ Bauhofleiter Schuricht gibt jedoch zu bedenken, dass in Grimma derzeit für so einen Schritt der Platz nicht ausreichen würde. Für vier weitere Mitarbeiter nebst Technik müssten in der Bonhoefferstraße erst einmal die Voraussetzungen geschaffen werden, sagt er.

Vereinschef schwärmt von Lage und Möglichkeiten

Man wolle in Großbardau die aktive Feuerwehr und das Vereinsleben trennen, unterstreicht Andreas Wittig die räumlichen Vorstellungen. Auch für den Jugendtreff, „über den wir seit 30 Jahren reden“, wäre das alte Gerätehaus optimal. Schon jetzt würden die Jugendlichen dort Partys feiern, die einstige Garage biete sich für sie an.

Wittig schwärmt von der Lage des Hauses in der Dorfmitte und am Festplatz. Die Vereine bräuchten es nicht nur für Veranstaltungen und Feiern, sondern auch zum Unterstellen des Equipments wie Zelte, Theken, Garnituren und Gulaschkanone. „Das Gebäude ist existenziell für unser Vereinsleben.“ Der Vereinschef bekräftigt: „Wir sind für eine konstruktive Zusammenarbeit mit der Stadt, haben aber keine Ausweichmöglichkeit.“

Von Frank Prenzel