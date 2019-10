Grimma: Apparatebau lebt in einstiger MAG-Halle fort

Grimma

Von Grimma aus in die weite Welt: In ihrer Montagehalle in der Muldestadt fertigt die AEL Apparatebau GmbH Leisnig für namhafte Kunden wie Siemens, MAN, Coperion oder Thyssen-Krupp Uhde Rohrleitungssysteme, die letzten Endes in Fernost, Arabien oder Übersee ihre Arbeit in hochmodernen Anlagen aufnehmen. „Wir sind zu 95 Prozent international tätig“, sagt der Geschäftsführende Gesellschafter der AEL, Sebastian Münch.

Mit seinem Standort in Grimma hält das familiengeführte Unternehmen ein Fähnchen des zu DDR-Zeiten so mächtigen und renommierten Maschinen- und Apparatebaus Grimma (MAG – später Stammsitz des Kombinates Chemieanlagenbau Leipzig-Grimma) hoch. „Der Apparatebau lebt in Grimma durch uns weiter“, freut sich der 37-jährige Firmenchef. Zumal die vor vier Jahren erworbene Riesenhalle im Süden der Stadt einst zur MAG gehörte und es historische Verflechtungen gibt.

Zur Galerie Einblicke, die sonst verborgen bleiben: In der ehemaligen MAG-Halle in Grimma fertigt der AEL Apparatebau Leisnig Rohleitungssysteme, die in alle Welt gehen.

Die Leisniger AEL blickt auf eine lange Tradition. 1958 als volkseigener Betrieb gegründet, wurde sie in den 1970er-Jahren der MAG angegliedert. Münchs Vater Erhard, heute 73, wurde zu jener Zeit Betriebsdirektor und musste regelmäßig nach Grimma zum Rapport. Erhard Münch blieb auch Geschäftsführer, als sich die AEL 1990 – immer noch unter dem Dach der reprivatisierten MAG – als GmbH neu aufstellte. 1996 schließlich kaufte der Senior die AEL von der MAG ab und begründete damit das Leisniger Familienunternehmen. „Er wusste, was er erwarb“, sagt sein Sohn, der Verfahrenstechnik studiert hat, bei Siemens in Görlitz beruflich durchstartete und 2011 das AEL-Ruder übernahm.

Entwicklung von 72 auf 180 Mitarbeiter

Die AEL zählte beim Neustart 72 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von 2,5 Millionen D-Mark. Heute beschäftigt die Firma 180 Mitarbeiter und macht im Jahr einen Umsatz von 28 Millionen Euro. „Es ging – mit Dellen – stetig bergauf“, ist Münch stolz auf die Entwicklung. „Wir sind keine verlängerte Werkbank eines Westkonzerns, sondern betreiben Forschung und Entwicklung selbst“, nennt der 37-Jährige einen entscheidenden Faktor und Vorteil. Die Ingenieurabteilung arbeitet in Leisnig, wo ebenso gefertigt wird wie nunmehr seit dreieinhalb Jahren mit 30 Fachkräften in Grimma.

AEL übernahm in Grimma 30 Mitarbeiter

Als im Jahr 2014 der holländische Gesellschafter der inzwischen als MWL Apparatebau firmierenden MAG beschloss, den verbliebenen 150-Mann-Betrieb zu liquidieren, übernahm Sebastian Münch 30 Mitarbeiter und erwarb in Grimma die Halle des einstigen schweren Gerätebaus. Auch Logo und Archiv der MAG brachte er in seinen Besitz. „Hallengröße und Fläche sind etwas Besonderes. Das bekommt man nirgends in Europa“, betont der 37-Jährige, der in Leisnig aufwuchs und seit diesem Jahr in Kaditzsch wohnt. Mit dem Erwerb verfolgte die AEL das Ziel, ihr Portfolio mit neuen Produkten zu erweitern und an Wachstum zuzulegen. „Es war eine einmalige Chance“, so Münch. Und auch wenn es nicht leicht gewesen sei, den zweiten Fertigungsstandort zu etablieren: „Inzwischen schreibt sich für uns daraus eine Erfolgsgeschichte.“

Investition von drei Millionen Euro in Grimma

Nach dem Kauf investierte die AEL in Grimma etwa drei Millionen Euro. Die 158 mal 114 Meter große Halle, in der Lasten acht Meter hoch gehoben werden können, wurde ertüchtigt, das Dach erneuert und mit einer Photovoltaikanlage versehen, ein neuer Stromanschluss geschaffen. Mit diesem Giganten im Rücken kaufte die Firma einen Hallenkran, der 125 Tonnen tragen kann und erweiterte damit ihre Möglichkeiten massiv. In Leisnig können nur Lasten bis 40 Tonnen bewegt werden.

Rohrsysteme für Anlagen in der ganzen Welt

„Wir verdienen unser Geld mit zwei Produkten“, verdeutlicht der Firmenchef. In Leisnig werden Rohrbündel-Wärmetauscher für verschiedene Industriezweige gefertigt. In Grimma nehmen Rohrleitungsskids für Ölversorgungsanlagen sowie Rohrleitungssysteme für Extruder und Verdichter Gestalt an. Jede Anlage sei auf den jeweiligen Kunden zugeschnitten, erläutert Münch. Zur Abnahme reisen Kunden aus aller Welt an. Um die neu gefertigten Produkte vor Auslieferung testen zu können, hat die AEL in Grimma sogar 40 Tonnen Öl vorrätig.

Oberbürgermeister freut sich über Ansiedlung

Die AEL profitiert von ihrem Know-how, der Entwicklung und Fertigung bis hin zum Anlagen-Aufbau. Nach vier weniger leichten Jahren „können wir die nächsten drei Jahre sehr positiv voraus schauen“, sagt Münch.

Das wird auch Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) freuen. Denn er ist froh, dass die AEL zumindest ein bisschen an die große Tradition des Apparatebaus in Grimma anknüpft. Die MAG und das spätere CLG-Kombinat habe 4400 Menschen beschäftigt „und war die prägende Firma in Grimma“, sagt Berger. Entgegen jeder wirtschaftlicher Vernunft habe der niederländische Konzern vor fünf Jahren die Rest der MAG beerdigt.

Von Frank Prenzel